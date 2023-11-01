Meteoroloji'den Acil Uyarı: Kasım Ayı Sel Tehdidi Var! Özellikle Bu İlde Yaşayanlar Dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son açıklamasıyla o ilde beklenen şiddetli yağışlar için uyarıda bulunuldu. Bu şiddetli yağışların sel, su baskını gibi olumsuz etkilere yol açabileceği belirtildi ve vatandaşlardan tedbir almaları istendi.

Kasım Ayı ve Artan Yağış Tehlikeleri

Kasım ayı, ülkemizde yağışlı bir dönemi beraberinde getiriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son raporuna göre, 2 Kasım Perşembe günü Manisa ilinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklentisi mevcut.

Yerel Olarak Kuvvetli Yağış ve Olası Tehlikeler

Meteoroloji yetkilileri, bu yağışların yerel olarak oldukça şiddetli olabileceği konusunda uyarıda bulundular. Bu kuvvetli yağışlarla beraber ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, lokal dolu yağışları, kuvvetli rüzgarlar ve kısa süreli fırtına riski de bulunmaktadır.

Manisa İçin Özel Uyarı ve Tavsiyeler

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü, Manisa ilini özellikle uyardı. Açıklamalarına göre; "Manisa il genelinde 02.11.2023 Perşembe günü, sabah saatlerinden başlayarak beklenen şiddetli gök gürültülü sağanak yağışların lokal olarak oldukça kuvvetli olabileceği belirtildi. Bu yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, lokal dolu yağışları, ani kuvvetli rüzgarlar ve kısa süreli fırtına riski bulunmaktadır. Vatandaşların ulaşımda yaşanabilecek aksamalar ve diğer olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları büyük önem taşımaktadır. Bu yağışların sabah 09.00 ile akşam 21.00 saatleri arasında en yoğun şekilde etkili olacağı tahmin edilmektedir."

Bu nedenle, Manisa ve çevresinde yaşayan vatandaşların Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarına dikkat etmeleri, olası tehlikelere karşı önlem almaları ve dikkatli olmaları önerilmektedir.