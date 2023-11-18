Meteoroloji'den Acil Uyarı: İstanbul, İzmir, Antalya Dahil Kar Fırtınası Geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin geniş bir bölgesinde yaşanacak önemli hava değişiklikleri konusunda uyarılarda bulundu. Özellikle İstanbul, İzmir ve Antalya gibi büyük şehirler başta olmak üzere toplam 66 ilde kar yağışı ve şiddetli fırtına bekleniyor. Bu durum, vatandaşların günlük yaşantılarını ve ulaşımı önemli ölçüde etkileyecek.

Kuvvetli Yağış ve Sıcaklık Düşüşleri

Meteoroloji tarafından yayımlanan son raporlara göre, özellikle Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde kuvvetli sağanak yağışların yaşanması öngörülüyor. Bu bölgelerde hava sıcaklıklarının aniden düşmesi ve kar yağışının başlaması bekleniyor. İç Anadolu Bölgesi'nde de kar yağışının etkili olacağı tahmin ediliyor.

İstanbul İçin Özel Uyarılar

İstanbul'da hava durumu daha da dikkat çekici. Şehirde sıcaklıkların 10 derece birden düşmesi ve şiddetli fırtınaların etkili olması bekleniyor. Bu durum, vapur seferleri dahil olmak üzere şehir içi ulaşımı olumsuz yönde etkileyebilir. Ayrıca sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulanıyor.

Etkilenen Diğer Bölgeler ve Alınması Gereken Önlemler

Bu hava koşullarının Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu bölgelerini kapsadığı belirtiliyor. Vatandaşların, olası çatı uçmaları, ağaç ve direk devrilmeleri gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları gerektiği hatırlatılıyor.

İstanbul Valiliği'nden Ek Uyarılar

İstanbul Valiliği de yaptığı açıklamada, şiddetli yağışların ve fırtınanın özellikle hafta sonu boyunca etkili olacağını ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor. Marmara Denizi'nde beklenen fırtınanın pazar akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Bu durum, hava koşullarının hızla değiştiği günümüz iklim şartlarında, vatandaşların meteorolojik uyarıları yakından takip etmelerinin önemini bir kez daha gözler önüne seriyor. Hava durumu raporları ve yetkililerin uyarıları, günlük hayatta alınacak önlemler açısından büyük önem taşımakta.