Meteoroloji Uzmanlarından Marmara İçin Önemli Uyarılar: Soğuk Hava ve Kar Yağışı Geliyor

Marmara Bölgesi, hafta sonu için soğuk ve yağışlı hava şartlarına hazırlanıyor. Meteoroloji uzmanlarına göre, cuma günü bölgede hava sıcaklığı 17 ila 18 derece civarında olacak. Balkanlardan esen soğuk hava dalgası, sıcaklıkların 8-9 dereceye kadar düşmesine neden olacak. Özellikle kuzeybatı kesimlerinde kar yağışı beklenirken, İstanbul'da yağmurlu bir gün öngörülüyor.

Marmara'da Sis ve Buzlanma Uyarısı

İstanbul Aydın Üniversitesi'nden Dr. Güven Özdemir, Marmara Bölgesi'nde son günlerde lodosun etkili olduğunu ve hafif yağışların görüldüğünü belirtti. Özdemir, çarşamba ve perşembe günleri yüksek basınç altında olacak bölgede sis ve buzlanma olabileceğini ifade etti. Bu dönemde lodosun güneyden, Afrika üzerinden esmeye devam edeceği belirtildi.

Dr. Özdemir, cuma gününden itibaren rüzgarın yön değiştireceğini ve sıcaklıkların hızla düşeceğini vurguladı. Soğuk hava kütlesi, Marmara Bölgesi'ne Karadeniz ve Balkanlar üzerinden ulaşacak. Cumartesi, pazar ve pazartesi günleri yağış beklendiği belirtiliyor. Deniz seviyesindeki alanlarda karla karışık yağmur, bazen kuvvetli yağışlar öngörülüyor. Edirne ve Kırklareli'nde ise kar yağışı bekleniyor. Yüksek kesimlerde, Anadolu'ya doğru gidildikçe kar yağışının artacağı tahmin ediliyor. İstanbul'da ise hava sıcaklığı 4 derecenin altına düştüğünde kar yağışı görülme ihtimali var.

Ocak Sonunda Kar Yağışı İhtimali Artıyor

Salı gününden itibaren Marmara Bölgesi yine yüksek basınç etkisi altına girecek. Buzlanma, don ve sis gibi hava koşullarının etkili olacağı belirtiliyor. Dr. Özdemir, bu yağışların İstanbul'daki barajlarda su seviyesini artıracağını da ekliyor. Özdemir, İstanbul'da ocak ayı sonunda kar yağışının olasılığının yüksek olduğunu sözlerine ekledi.

Bu hava değişiklikleri, özellikle sürücüler ve dışarıda çalışanlar için önemli uyarılar içeriyor. Sis ve buzlanma riskine karşı dikkatli olunması, ulaşımda aksamaların önüne geçilmesi için gerekli önlemlerin alınması gerekiyor. Bölge sakinleri, hava durumunu yakından takip ederek, gereken tedbirleri almalıdır. Marmara Bölgesi'nde yaşayanlar için kış şartlarına uygun giyinmek ve evde ısınma sistemlerinin bakımını yapmak da önem taşıyor. Özellikle kar yağışının beklendiği bölgelerde, kar küreme ve tuzlama çalışmalarının yapılması, yolların güvenli bir şekilde kullanılmasını sağlayacaktır.