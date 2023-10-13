Meteoroloji Uzmanından Flaş Uyarı! İstanbul'da Kar Alarmı! İstanbul'da Okullar Olabilir!

Bu yıl Sibirya soğukları, beklenenden erken geldi. Uzmanlar, kışın erken geleceğine dair önemli uyarılarda bulundular. Meteoroloji uzmanı Hüseyin Öztel şehirde olası sorunlara dikkat çekti: "İstanbul'un trafik ve diğer koşullarda ciddi sıkıntılar yaşaması muhtemel."

Doğu Anadolu'dan İstanbul'a Kar Sürprizi

Beklenenden daha yoğun kar yağışı Doğu Anadolu'da başladı. Uzman Hüseyin Öztel, İstanbul için de aynı durumu beklediğini dile getirdi. Gök gürültülü kar yağışı beklenirken, yarıyıl tatilinin uzayabileceğine dair sinyaller veriliyor. Öztel, İstanbul için detaylı yağış bilgisi paylaştı.

İstanbul'da Trafik ve Kaza Uyarısı

Öztel, "Kar yağışı, İstanbul trafiğini olumsuz etkileyebilir ve kazalara sebep olabilir." şeklinde açıklama yaptı. Hava durumu raporlarına göre, Tunceli, Bingöl ve Erzurum'da kar yağışı devam ederken, İstanbul'da da Cuma ve Cumartesi yoğun kar bekleniyor. Özellikle Batı Karadeniz'de 3 Şubat'ta yağış gözlemlenebilir.

2023 İstanbul Kış Raporu

İstanbul, dün görece sıcak bir gün yaşasa da, Cumartesi gecesi kar yağışının başlaması bekleniyor. İstanbul'da beklenen kar miktarı 50 cm'yi bulabilir. Hüseyin Öztel, İstanbul'un bazı bölgelerinde yoğun kar yağışı beklendiğini belirtti.

Su Havzalarına Yoğun Kar Uyarısı

İstanbul'u besleyen su havzalarında yoğun yağış bekleniyor. Araç sahiplerinin kış lastiklerini takmaları konusunda uyarıda bulunan Öztel, baraj doluluk seviyelerinin de artabileceğini ifade etti.

İstanbul'da Eğitim Durumu

İstanbul'da Cumartesi, Pazar ve Pazartesi devam eden yağışlar nedeniyle okulların tatil olup olmayacağı merak konusu. Eğer yağışlar beklenen şekilde devam ederse okulların tatil süreleri uzayabilir.

Kayak Merkezlerindeki Kar Durumu

Türkiye'nin kayak merkezlerinde kar kalınlıkları şu şekildedir:

Palandöken: 103 cm

Kartalkaya: 80 cm

Uludağ: 71 cm

Tatvan/Nemrut: 91 cm

Hakkari: 76 cm

Erciyes: 60 cm

İstanbul Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, İstanbul'da Cumartesi akşamı kar yağışı başlayacak ve Pazar günü devam edecek. Pazartesi ise gökyüzü açık olacak.

İstanbul'un Yağmur ve Kar Beklentisi

İstanbul, cumartesi günü yağmurlu bir havada uyandı. Soğuk hava etkisini artırırken, gece kar yağışı bekleniyor. Pazar günü ise şehir beyaz bir örtüyle kaplanabilir. Eğer bu yağış Pazartesi'ye kadar devam ederse, okulların açılma süreleri değişebilir.