Meteoroloji Uyardı: Sis ve Pus Geliyor, Şiddetli Yağışlar Kapıda! Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul başta olmak üzere birçok il için kritik uyarılarda bulundu. Sis, pus ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyuran kurum, özellikle sürücülerin dikkatli olması gerektiğini vurguladı. İşte Türkiye genelinde hava durumu tahminleri ve son gelişmeler…

İstanbul ve Çevresinde Sis ve Pus Etkili Olacak

Meteoroloji, İstanbul’da ve çevre illerde sis ve pusun etkili olacağını belirtti. Özellikle gece ve sabah saatlerinde görüş mesafesinin düşmesi bekleniyor. Araç sürücülerinin, trafikte dikkatli olması ve hızlarını duruma göre ayarlamaları öneriliyor. Sisli havalarda meydana gelebilecek kazalar konusunda yetkililer uyarılarına devam ediyor.

Rize’de Şiddetli Yağışlar Heyelana Neden Oldu

Rize’de etkili olan sağanak yağışlar sonucu birçok bölgede toprak kaymaları meydana geldi. Özellikle Rize merkez Fener Mahallesi’nde toprak kayması sonrası bir çocuk parkı büyük zarar gördü. Parkın önündeki istinat duvarının çökmesiyle park kullanılmaz hale geldi. Bölgede toprak kayması sonucu bir inşaat alanı da moloz yığınları altında kaldı. Yetkililer, Rize’de yağışların devam edeceğini belirterek vatandaşların dikkatli olmasını istedi.

Karabük’te Fırtına Minareyi Devirdi

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde gece saatlerinde başlayan fırtına, büyük zarara yol açtı. Çıraklar köyünde bir caminin minaresi şiddetli rüzgar nedeniyle devrildi. Minarenin yıkılması sonucu camide ve park halindeki bir araçta hasar oluştu. Jandarma ve AFAD ekipleri olay yerine intikal ederek hasar tespit çalışmalarını başlattı. Fırtına, bölgedeki bazı evlerde de hasar meydana getirdi. Minarenin kaldırılması için çalışmalar hızla devam ediyor.

Türkiye Geneli Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde parçalı bulutlu bir hava beklendiğini açıkladı. Özellikle Doğu Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu’nun doğusunda sağanak yağış bekleniyor. Akşam saatlerinden itibaren ise iç ve batı kesimlerde yer yer sis ve pus etkili olacak. Sıcaklıklarda ise önemli bir değişiklik beklenmiyor, hava mevsim normalleri civarında seyredecek.