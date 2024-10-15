Meteoroloji Uyardı: Sis ve Pus Geliyor, Şiddetli Yağışlar Kapıda!
Meteoroloji Uyardı: Sis ve Pus Geliyor, Şiddetli Yağışlar Kapıda! Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul başta olmak üzere birçok il için kritik uyarılarda bulundu. Sis, pus ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyuran kurum, özellikle sürücülerin dikkatli olması gerektiğini vurguladı. İşte Türkiye genelinde hava durumu tahminleri ve son gelişmeler…
Meteoroloji Uyardı: Sis ve Pus Geliyor, Şiddetli Yağışlar Kapıda! Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul başta olmak üzere birçok il için kritik uyarılarda bulundu. Sis, pus ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyuran kurum, özellikle sürücülerin dikkatli olması gerektiğini vurguladı. İşte Türkiye genelinde hava durumu tahminleri ve son gelişmeler…
İstanbul ve Çevresinde Sis ve Pus Etkili Olacak
Meteoroloji, İstanbul’da ve çevre illerde sis ve pusun etkili olacağını belirtti. Özellikle gece ve sabah saatlerinde görüş mesafesinin düşmesi bekleniyor. Araç sürücülerinin, trafikte dikkatli olması ve hızlarını duruma göre ayarlamaları öneriliyor. Sisli havalarda meydana gelebilecek kazalar konusunda yetkililer uyarılarına devam ediyor.
Rize’de Şiddetli Yağışlar Heyelana Neden Oldu
Rize’de etkili olan sağanak yağışlar sonucu birçok bölgede toprak kaymaları meydana geldi. Özellikle Rize merkez Fener Mahallesi’nde toprak kayması sonrası bir çocuk parkı büyük zarar gördü. Parkın önündeki istinat duvarının çökmesiyle park kullanılmaz hale geldi. Bölgede toprak kayması sonucu bir inşaat alanı da moloz yığınları altında kaldı. Yetkililer, Rize’de yağışların devam edeceğini belirterek vatandaşların dikkatli olmasını istedi.
Karabük’te Fırtına Minareyi Devirdi
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde gece saatlerinde başlayan fırtına, büyük zarara yol açtı. Çıraklar köyünde bir caminin minaresi şiddetli rüzgar nedeniyle devrildi. Minarenin yıkılması sonucu camide ve park halindeki bir araçta hasar oluştu. Jandarma ve AFAD ekipleri olay yerine intikal ederek hasar tespit çalışmalarını başlattı. Fırtına, bölgedeki bazı evlerde de hasar meydana getirdi. Minarenin kaldırılması için çalışmalar hızla devam ediyor.
Türkiye Geneli Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde parçalı bulutlu bir hava beklendiğini açıkladı. Özellikle Doğu Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu’nun doğusunda sağanak yağış bekleniyor. Akşam saatlerinden itibaren ise iç ve batı kesimlerde yer yer sis ve pus etkili olacak. Sıcaklıklarda ise önemli bir değişiklik beklenmiyor, hava mevsim normalleri civarında seyredecek.
Marmara Bölgesi
Marmara Bölgesi'nde parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Sabah ve akşam saatlerinde ise pus ve sis bekleniyor. İstanbul’da sıcaklık 15 ila 22 derece arasında değişirken, Edirne ve Kırklareli’de de benzer hava koşulları görülecek.
- İstanbul: 15°C, 22°C
- Edirne: 11°C, 25°C
- Kırklareli: 10°C, 24°C
Ege Bölgesi
Ege Bölgesi’nde hava genel olarak az bulutlu ve açık olacak. Özellikle iç kesimlerde sabah saatlerinde sis ve pus görülebilir. Denizli ve İzmir’de hava sıcaklığı 28-29 derece civarında olacak.
- İzmir: 16°C, 28°C
- Denizli: 15°C, 29°C
- Afyonkarahisar: 8°C, 24°C
Akdeniz Bölgesi
Akdeniz Bölgesi’nde parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Bölgenin doğusunda, özellikle Toroslar ve Hatay kıyılarında yerel sağanak yağışlar görülebilir.
- Antalya: 22°C, 28°C
- Adana: 20°C, 32°C
- Hatay: 19°C, 30°C
İç Anadolu Bölgesi
İç Anadolu’da da hava parçalı bulutlu olacak. Gece ve sabah saatlerinde pus ve sis etkili olabilir. Ankara’da sıcaklık 23 derece civarında seyrederken, Konya ve Eskişehir’de de benzer hava koşulları bekleniyor.
- Ankara: 9°C, 23°C
- Konya: 13°C, 25°C
- Eskişehir: 6°C, 24°C
Karadeniz Bölgesi
Karadeniz Bölgesi'nde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Orta Karadeniz ve Doğu Karadeniz’de sağanak yağışlar bekleniyor. Samsun ve Trabzon gibi illerde yağışların öğleden sonra etkisini artıracağı tahmin ediliyor.
- Samsun: 15°C, 22°C
- Trabzon: 16°C, 20°C
- Artvin: 13°C, 20°C
Doğu Anadolu Bölgesi
Doğu Anadolu Bölgesi'nde özellikle Erzurum, Kars ve Van çevrelerinde sağanak yağışlar etkili olacak. Bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.
- Erzurum: 5°C, 19°C
- Van: 7°C, 19°C
- Kars: 3°C, 19°C
Güneydoğu Anadolu Bölgesi
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde hava genellikle parçalı bulutlu geçecek. Diyarbakır ve Şanlıurfa gibi illerde sıcaklık 30 derecenin üzerine çıkacak.
- Diyarbakır: 13°C, 31°C
- Gaziantep: 14°C, 30°C
- Şanlıurfa: 18°C, 31°C
Denizlerde Hava Durumu
Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz'de genel olarak rüzgar 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar beklenirken, dalga boyu bazı bölgelerde 3 metreye kadar çıkabilir. Denizcilere, özellikle fırtına uyarısı yapılan bölgelerde dikkatli olmaları öneriliyor.
- Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı
- Marmara: Az bulutlu ve açık
- Ege: Az bulutlu ve açık
- Akdeniz: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı