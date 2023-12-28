Meteoroloji Açıkladı: Kış Geri Dönüyor! Tedbirinizi Alın: Yoğun Kar ve Sağanak Bekleniyor!
Türkiye'nin doğu bölgelerinde beklenen yoğun yağışlar ve hava durumu değişiklikleri, vatandaşların dikkatini çekmeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son raporlarına göre, özellikle Rize, Artvin ve Ardahan çevrelerinde hava koşulları önemli ölçüde değişiklik gösterecek.
Yağışlar Nasıl Etkili Olacak?
Rize ve Artvin'in bazı bölgelerinde beklenen kuvvetli yağışlar, genellikle yağmur ve sağanak şeklinde kendini gösterecek. İç kesimlerde ise durum biraz daha farklı; burada yağmurun karla karışık hali ve kar yağışı bekleniyor. Özellikle sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde pus ve sisin etkili olması muhtemel.
Hava Sıcaklığında Son Durum
Hava sıcaklıkları konusunda önemli bir değişiklik öngörülmüyor. Ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde bir seyir izleneceği tahmin ediliyor. Bu durum, özellikle kış aylarında beklenen soğuk hava dalgasının ertelenmesine neden olabilir.
Rüzgar Durumu ve Etkileri
Rüzgarın genellikle kuzey ve doğu yönlerden esmesi bekleniyor. Hafif ve ara sıra orta kuvvette esen rüzgarlar, yağışların dağılımında önemli bir rol oynayacak. Rüzgarın yönü ve şiddeti, özellikle deniz ulaşımı üzerinde etkili olabilir.
Meteorolojik Uyarılar ve Önlemler
Kuvvetli yağış uyarısı özellikle Rize ve Artvin çevrelerinde dikkate alınmalıdır. Bu bölgelerde kuvvetli yağmur, sağanak ve 600-800 metre üzeri rakımlı yerlerde karla karışık yağmur ve kar beklentisi var. Olası olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor. Yerel yetkililer, karşılaşılabilecek olası su baskınları, çığ tehlikesi ve ulaşımda aksamalar konusunda önlemlerini artırmalıdır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
EDİRNE °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 10°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 15°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 17°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 13°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ADANA °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 17°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN °C, 21°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 12°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
BOLU °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin çevreleri ile Samsun'un doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
AMASYA °C, 12°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri hafif yağmur ve sağanak yağışlı
TOKAT °C, 11°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 14°C
Çok bulutlu ve yağmurlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, Ardahan çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ERZURUM °C, 2°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 5°C
Parçalı bulutlu
MALATYA °C, 12°C
Az bulutlu
VAN °C, 8°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 14°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 16°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 11°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 12°C
Az bulutlu ve açık
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