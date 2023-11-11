Meta ve Ceyda Düvenci gençlerin çevrimiçi güvenliği için bir araya geliyor

Gençlerin olumlu bir çevrimiçi deneyim yaşamasına yardımcı olmak için çalışmalarına devam eden Meta, ebeveynleri ve gençleri mevcut güvenlik araçlarından yararlanmaya ve Instagram’daki deneyimleri üzerinde kontrollerini artırmalarını teşvik etmeyi amaçlıyor.

Meta, Instagram’da gençlerin güvenliğini sağlamak için çalışmalarına devam ediyor

#SenKararVer adlı projesi ile gençler için sosyal medya güvenliği ve bunun için mevcut araçlar hakkında farkındalık yaratmayı planlayan Meta, 9 Kasım 2023'te Meta İstasyon Türkiye'de bu projenin bir parçası olarak bu konudaki bağlılığını gösteren bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Meta, bu özel etkinlikte genç neslin dijital deneyimlerini geliştirmeye kendini adamış bir dizi ebeveyn, genç, içerik üreticisi, medya uzmanı ve politika yapıcıyı bir araya getirdi.

Çevrimiçi dünyayı gençler için daha güvenli ve daha zengin kılma yolunda önemli bir adım atmayı amaçlayan etkinlik, öncesinde gençler ve genç içerik üreticileriyle güvenlik konularını kapsayan bir atölye çalışmasının ardından bugün öğleden sonra gerçekleştirildi.

Etkinlikte panel moderatörlüğünü yapan Meta Türkiye ve Azerbaycan Kamu Politikaları Direktörü Sezen Yeşil açılış konuşmasında, “Meta olarak gençlerin sosyal medyada güvenliği bizim için çok önemli. Uzun zamandır bu konuda birçok çalışma yürütüyoruz. Bu projeyle de Instagram’da gençler ve ebeveynler için son dönemde geliştirdiğimiz araçlar hakkında farkındalığı artırmayı amaçlıyoruz” dedi.

Ceyda Düvenci Instagram deneyimiyle ilgili, “Instagram benim için kendi sınırlarım içinde sevdiklerim ve beni sevenlerle paylaştığım bir yer. Sosyal medyanın siz nasıl kullanırsanız öyle şekillendiğine inanan biriyim” dedi ve ekledi, “Çocuklarınıza her şeyi olduğu gibi anlattığınızda, nelerden sakınmaları gerektiğini daha iyi anlıyorlar. Bu açıdan Aile Merkezi çok kıymetli bir araç. Özellikle Günlük Sınır Süresi ve Ara Verme benim için çok önemli özellikler.”

Prof. Dr. Betül Ulukol ise konuyla ilgili, “Sosyal medya gençler için birçok fırsat sağlamakla birlikte bazı zorlukları da beraberinde getiriyor. Ancak bu noktada çocuklarımızı sosyal medyadan uzak tutmak yerine onları bilinçlendirmemiz, doğru ve yanlışı onlara iyi bir rehber olarak, kendi davranışlarımızla örnek olarak öğretmeliyiz. Çocuklarımıza yaklaşımımızda fikir alışverişi yapmak ve onları dinlemek de çok önemli, bu açıdan Instagram Aile Merkezi’ni takdir ediyorum” dedi.

Kullanıcıların birçoğu gençlerden ve genç yetişkinlerden oluşan Instagram, birçok kişi tarafından kendilerini ifade etmek, çevresini genişletmek, iletişimde kalmak ve önemli canlı güncellemeleri paylaşmak için kullanılıyor.

Meta, Instagram’daki güvenlik araçlarını tanıttı

Bu bağlamda gençlerin güvenliği, Meta için önemli bir odak noktası. Meta da bunu göz önünde bulundurarak tüm platformlarını güvenli bir alana dönüştürme çabasıyla son üç yılda gençlerin güvenliğini hedefleyen 30'dan fazla aracı kullanıma sundu.

Bu çalışmaların bir parçası olarak yakın zamanda Instagram’da kullanıma sunulan özellikler arasında, kullanıcıların odaklanmasına ve uygulamadaki arkadaşları ve takipçileriyle arasına sınırlar koymasına yardımcı olan ve genç kullanıcılara uygulamada geçirdikleri zaman ve görüntüledikleri içerik üzerinde daha fazla kontrol sağlayan ‘Sakin Mod’ yer alıyor.

Bunun yanı sıra Meta, Instagram'ın Ebeveyn Gözetimi özelliği için ek araçları duyurdu. Bu araçlarla ebeveynler, çocuklarının takip ettiği hesapları ve onları takip eden hesapları görüntüleyebiliyor. Instagram’ın ‘Aile Merkezi’ ebeveynlere ‘gençlerinin çevrimiçi deneyimlerini desteklemeye yardımcı olmak’ için ihtiyaç duydukları tüm kaynakları ve araçları sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda ebeveynleri ve gençleri platformlarda nasıl güvenli bir şekilde gezinebilecekleri konusunda bilgilendiriyor. Bir diğer özellik ise, Instagram'da belirli bir süre geçirdiklerinde kullanıcının o gün için limitine ulaştığını bildiren ‘Günlük Süre Sınırı’ seçeneği.

Bunlara ek olarak, ‘Ara Verme’ özelliği, zamanlanmış bir hatırlatma ile gençlerin (ve ebeveynlerin) uygulamada geçirdikleri zaman üzerinde kontrol sahibi olmalarına yardımcı oluyor.