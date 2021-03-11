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Mersin'de internet üzerinden dolandırıcılık operasyonunda 14 zanlı yakalandı

Mersin'de internet üzerinden dolandırıcılık operasyonunda 14 zanlı yakalandı

MERSİN (AA) - Mersin'de internet üzerinden nitelikli dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 14 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdemli, Yenişehir ve Akdeniz ilçelerinde vatandaşların sosyal medya hesaplarını virüs linkiyle ele geçiren, hesap sahibinin arkadaş çevresinden borç para isteyen ve bazılarına da "garantili bahis kuponu" satan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Ekiplerin 11 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda 14 şüpheli yakalandı.

Adreslerde, 21 banka hesap kartı, 6 harici bellek, 13 cep telefonu, 22 sim kart, bilgisayar, çelik kasa ve 15 bin 340 lira ele geçirildi.

Banka hesap hareketlerinde yapılan incelemede zanlıların, yaklaşık 1 milyon 500 bin liralık haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.

Gözaltına alınan 14 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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