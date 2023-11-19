Mersin'de FETÖ hükümlüsü yakalandı

Mersin'de FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan hükümlünün Tarsus ilçesinde olduğu tespit edildi.