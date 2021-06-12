Mersin'de deniz dibinden alışveriş sepeti, halat ve plastik atıklar çıktı

MERSİN (AA) - Mersin'de çevre kirliliğini önlemeye yönelik farkındalık için deniz dibi temizliği yapıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ekipleri Mersin Marina'da deniz dibini temizledi.

Çevre kirliliğini önlemeye yönelik farkındalık için gerçekleştirilen etkinlikte, dalış yapan "balık adamlar" deniz dibinden alışveriş sepeti, plastik ürünler, halat, tahta parçaları ve çok sayıda atık çıkardı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Denizcilik Hizmetleri ve Denetimi Şube Müdürü Ayhan Demir, atıkların denizdeki canlılara zarar verdiğini belirterek şunları kaydetti:

"Özellikle plastik, poşet türü cisimleri deniz canlıları yiyecek sanıp yiyerek ölebiliyorlar. Bu plastik şişelerin üzerinde mavi kapaklar balıkların sırtına yapışıp orada kalabiliyor ve balığın büyümesini engelliyor ve çok fazla deniz canlısına zarar veriyor. Yere attığımız her şey bir şekilde denize ulaşabiliyor. Halkımızdan özellikle denizlerimizin ve şehrimizin kirlenmemesi açısından çöplerin muhakkak çöp kutularına atmasını rica ediyoruz. Amacımız temiz deniz bilincini oluşturmak."​​​​​​​