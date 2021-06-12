Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar corona korona survivor koronavirüs salgın
Günlük 500 bini aşan aşılamayla toplumsal bağışıklama hedefine giderek yaklaşılıyor
Günlük 500 bini aşan aşılamayla...
3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
3 PKK'lı terörist etkisiz hale...
Suudi Arabistan bu yıl hac ibadeti için yurtdışından kimsenin kabul edilmeyeceğini açıkladı
Suudi Arabistan bu yıl hac...
Aşılamada öncelikli gruba dahil edilen meslek grupları aşılanıyor
Aşılamada öncelikli gruba dahil edilen...

Mersin'de deniz dibinden alışveriş sepeti, halat ve plastik atıklar çıktı

Mersin'de deniz dibinden alışveriş sepeti, halat ve plastik atıklar çıktı

MERSİN (AA) - Mersin'de çevre kirliliğini önlemeye yönelik farkındalık için deniz dibi temizliği yapıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ekipleri Mersin Marina'da deniz dibini temizledi.

Çevre kirliliğini önlemeye yönelik farkındalık için gerçekleştirilen etkinlikte, dalış yapan "balık adamlar" deniz dibinden alışveriş sepeti, plastik ürünler, halat, tahta parçaları ve çok sayıda atık çıkardı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Denizcilik Hizmetleri ve Denetimi Şube Müdürü Ayhan Demir, atıkların denizdeki canlılara zarar verdiğini belirterek şunları kaydetti:

"Özellikle plastik, poşet türü cisimleri deniz canlıları yiyecek sanıp yiyerek ölebiliyorlar. Bu plastik şişelerin üzerinde mavi kapaklar balıkların sırtına yapışıp orada kalabiliyor ve balığın büyümesini engelliyor ve çok fazla deniz canlısına zarar veriyor. Yere attığımız her şey bir şekilde denize ulaşabiliyor. Halkımızdan özellikle denizlerimizin ve şehrimizin kirlenmemesi açısından çöplerin muhakkak çöp kutularına atmasını rica ediyoruz. Amacımız temiz deniz bilincini oluşturmak."​​​​​​​

Anahtar Kelimeler:
Deniz DibiMersinTemizlik
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.