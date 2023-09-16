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Mersin Erdemli'de Korkunç Kaza: Çöp Kamyonu ile Pikap Çarpıştı, 4 Kişi Hayatını Kaybetti

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Mersin Erdemli'de Korkunç Kaza: Çöp Kamyonu ile Pikap Çarpıştı, 4 Kişi Hayatını Kaybetti
Mersin'in Erdemli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında dört kişi yaşamını yitirdi, iki kişi yaralandı. Olay, Akdeniz Mahallesi D-400 kara yolu üzerinde yaşandı. 33 RS 461 plakalı çöp kamyonu ile kavşağa dönmek isteyen 42 AFP 16 plakalı pikap aracı çarpıştı. Kazanın ardından çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında dört kişi yaşamını yitirdi, iki kişi yaralandı. Olay, Akdeniz Mahallesi D-400 kara yolu üzerinde yaşandı. 33 RS 461 plakalı çöp kamyonu ile kavşağa dönmek isteyen 42 AFP 16 plakalı pikap aracı çarpıştı. Kazanın ardından çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine hızla ulaşan sağlık ekipleri, pikapta bulunan dört kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaralı iki kişi ise Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri, Erdemli Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza anı, yakınlardaki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi ve olayın nasıl meydana geldiğinin araştırılması için inceleniyor.

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