Meme Kanseri Bilincini Artırmak İçin Pembe Ayna Projemiz

Memorial Sağlık Grubu’nun inisiyatifiyle oluşturulan “Pembe Ayna” projesi, meme kanseri farkındalığını artırmak amacıyla bu yıl da sanat, spor ve televizyon dünyasının parlayan yıldızlarını bir araya getirdi.

"Pembe Ayna, Bize Durumu Ne?..." sloganı altında ünlüler, Pembe Ayna ile meme kanseri bilincini artırmak için verdikleri mesajları kadınlara ulaştırdılar. Bu özel proje kapsamında ünlü isimlerin fotoğrafları ve mesajları, “Pembe Ayna Meme Kanseri Bilinçlendirme Sergisi”nde ve online platformlarda yer buldu.

Serginin prodüksiyonunu Zuhal Ceran gerçekleştirdi, ünlülerin fotoğraflarını Cengiz Dikbaş çekti. Styling ve moda konseptini Tanju Babacan tasarladı. Katılımcıların makyajı ise Eve makyaj ürünleriyle Eve makyaj uzmanları tarafından yapıldı.

Pembe Kıyafetler İyi Niyet İçin

Babacan’ın tasarladığı farkındalık kıyafetleri satılarak elde edilen gelir, İyi Niyet Derneği aracılığıyla meme kanseri hastalarının tedavisinde kullanılacak.

Toplumda Farkındalık Yaratmak

Pembe Ayna projesi, kadınları kendi kendilerine meme muayenesi yapmaları ve erken teşhisi teşvik etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu yıl da ünlülerin katılımıyla meme kanseri bilincini artırmak için adımlar atıldı.

Ünlülerin katkılarıyla oluşturulan “Pembe Ayna Meme Kanseri Bilinçlendirme Sergisi”, 01-31 Ekim tarihleri arasında Memorial Bahçelievler Hastanesi'nin lobi salonunda ziyaretçilerini bekliyor.

Ayrıca Ekim ayı boyunca “Pembe Ayna” etkinlikleri İstanbul ve Ankara'nın seçkin noktalarında devam edecek.

Ünlülerden Mesaj Var

Birçok ünlü isim, bu özel projede yer alarak meme kanseri hakkındaki düşüncelerini ve önerilerini paylaştı. Aysu Türkoğlu, Nisa Bölükbaşı, Zeynep Sever Demirel ve Begüm Öner gibi isimler deneyimlerini ve duygularını aktardılar.

Kanseri Yenen Kadınların Mesajları

Kahraman kadınlar, kanserle mücadele hikayelerini ve deneyimlerini bizimle paylaştı. Bu deneyimler, diğer kadınları bilinçlendirmek ve onlara umut vermek için son derece değerlidir.

Uzmanlardan Öneriler

Prof. Dr. Bülent Çitgez ve Prof. Dr. Fatih Aydoğan, meme kanseri hakkında bilinçlendirici bilgiler verdi. Özellikle erken teşhisin önemine vurgu yaptılar.

Meme kanseri bilincini artırmak adına bu özel projede yer alan tüm ünlülerin fotoğraflarını belirtilen linkten inceleyebilirsiniz.