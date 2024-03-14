Melih Tavukçuoğlu, İsmail Küçükkaya’yı ağırladı

“Deneyim Büyük, Hedefler Büyük” diyerek yola çıkan Tavukçuoğlu, “şeffaf, hesap verebilen ve katılımcı bir yönetim anlayışıyla üyelerimizin Büyük Kulüp çatısı altında mutlu ve güvende hissetmesini; onlara müzik, yemek, spor ve tüm alanlarda her zevke, her yaşa uygun seçenekler sunmayı vaat ediyoruz” dedi.

33 senedir Büyük Kulüp üyesi olan Melih Tavukçuoğlu’nun yönetim kurulu listesinde, Sabancı Holding eski CEO'su Mehmet Göçmen, Garanti Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Adnan Memiş, iş insanı Hüseyin Aytemiz, Türk Ytong CEO'su Fethi Hinginar, Bayegan Ceo’su Burcu Üstüner, TÜRMOB Genel Başkan Yardımcısı İrfan Hüseyin Yıldız, Marmara Uni. Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yasemin Kulak, Doğuş Holding Yönetim Kurulu Eski Üyesi Cem Yurtbay, Prof. Dr. Selami Mahmutoğlu, Doç. Dr. Bülent Demir gibi tecrübeli isimler bulunuyor.