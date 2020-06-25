Mehmetçik yapılması gereken neyse yaptı, yapmaya devam ediyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Türk donanmasının bir Fransız gemisini taciz ettiği" iddiasına ilişkin, "Ne kadar haklı olduğumuzun herkes tarafından bilinmesini istiyoruz. Biz bütün açıklığıyla olanları kendilerine ilettik. Hiçbir şekilde oradaki Türk gemilerinin kural dışı bir faaliyette bulunmadığını video çekimleri, fotoğraflar, radar kayıtları ile çıkardık, ortaya koyduk." dedi.