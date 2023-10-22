Mehmed Kısakürek, Babası Necip Fazıl Kısakürek'in Yanına Defnedildi

Edebiyat dünyamızın eşsiz isimlerinden biri olan Necip Fazıl Kısakürek'in oğlu, Mehmed Kısakürek, Eyüp Sultan Camii'nde gerçekleştirilen duygusal bir cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Katılımcılar ve Taziye Mesajları

Cenaze törenine, Kısakürek ailesinin yanı sıra, siyasetten, edebiyattan ve kültür-sanat camiasından birçok değerli isim de katıldı. Aralarında Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, AK Parti'nin önde gelen isimleri, İstanbul'un bazı belediye başkanları ve İstanbul Ticaret Odası'nın değerli üyeleri de vardı.

İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş, cenaze namazını kıldıktan sonra duygusal bir konuşma gerçekleştirdi. Arpaguş, "Mümin olarak bu dünyadan ebedi aleme doğru bir yolculuğumuz var. Mehmed Kısakürek Beyefendi de bu yolculuğa çıktı." ifadelerini kullandı.

Ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan gelen taziye mesajı da paylaşıldı. Cumhurbaşkanı, Kısakürek ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Mehmed Kısakürek'in Son Yolculuğu

Prof. Dr. Safi Arpaguş, Mehmed Kısakürek'in, babası Necip Fazıl Kısakürek'in yanına defnedileceğini belirtti. Ünlü şairin oğlunun, hayatında önemli bir yere sahip olan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin cami olarak açılması haberiyle ahirete gitmesinin, onun ruhunu mutlu edeceğini ifade etti.

Törenin sonunda, Kısakürek'in naaşı, Eyüpsultan Mezarlığı'ndaki aile kabristanına taşındı. Dualar ve gözyaşları eşliğinde, babası Necip Fazıl Kısakürek'in yanına defnedildi.