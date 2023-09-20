  1. Anasayfa
  2. Genel
  3. Megastar Tarkan’dan Atatürk’e Yönelik Hareketlere Tepki

Megastar Tarkan’dan Atatürk’e Yönelik Hareketlere Tepki

Yayınlanma:
Megastar Tarkan’dan Atatürk’e Yönelik Hareketlere Tepki
Genç bir lise öğrencisinin Atatürk'e karşı gerçekleştirdiği hareket, toplumda büyük yankı uyandırdı. 17 yaşındaki bu genç öğrenci halkın gösterdiği tepkilerin ardından gözaltına alındı. Megastar Tarkan da bu konuda duyduğu rahatsızlığı ifade ederek bir açıklamada bulundu.

Genç bir lise öğrencisinin Atatürk'e karşı gerçekleştirdiği hareket, toplumda büyük yankı uyandırdı. 17 yaşındaki bu genç öğrenci halkın gösterdiği tepkilerin ardından gözaltına alındı. Megastar Tarkan da bu konuda duyduğu rahatsızlığı ifade ederek bir açıklamada bulundu.

Tarkan, “Atatürk'e yönelik devam eden itibarsızlaştırma ve karalama kampanyaları maalesef bu tür sonuçları beraberinde getiriyor” şeklinde konuştu.

Disney+'ta Gösterilmeyen Atatürk Filmi ve Tarkan’ın Özeleştirisi

Bir süre önce Disney+ platformunda yayınlanmama kararı alınan Atatürk filmine dair Tarkan da özeleştiride bulundu ve şunları kaydetti:

“Bugün şahit olduğumuz Mustafa Kemal Atatürk’e yapılan saygısızlık, beni de derinden etkiledi, üzdü ve kaygılandırdı. Atatürk’e karşı süregelen negatif kampanyaların bu tür üzücü sonuçları ortaya çıkardığını görmekteyiz.

Onun ilke ve inkılapları, Cumhuriyetimizi kurarak bize armağan ettiği değerlerle hala ilham almaktayız. Atatürk’e yönelik bu tür haksızlık ve saygısızlık hareketlerine karşı tüm içtenliğimizle koruma ve savunma sorumluluğumuzu hatırlamamız gerekiyor.

Ve evet, bana hak veriyorsunuz. Disney'in Atatürk filmiyle ilgili aldığı yayınlamama kararına dair, benim de tepki göstermem ve bu kararı yanlış bulduğumu dile getirmem gerektiğini kabul ediyorum.

Ne olursa olsun, bu kararın altında yatan sebepler kabul edilebilir değil. Özellikle şu dönemlerde Atatürk’ün değerlerini, katkılarını ve bu millet için yaptıklarını anımsamamızın ve hatırlamamızın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görmekteyiz.”

Kaynak:Haber Kaynağı

Genel
Sobaların Mevsimi Geldi, Kömür ve Odun Fiyatlarına Ne Oldu?
Sobaların Mevsimi Geldi, Kömür ve Odun Fiyatlarına Ne Oldu?
Karabağ Krizi: Aliyev'den Şok Açıklamalar ve Ermenistan'a Net Mesaj!
Karabağ Krizi: Aliyev'den Şok Açıklamalar ve Ermenistan'a Net Mesaj!
Instagram'da Erişim Sorunları: 20 Eylül'de Neler Oldu?
Instagram'da Erişim Sorunları: 20 Eylül'de Neler Oldu?
Trafik Sigortası ve Doğal Afetler: Kapsam ve Koruma Yolları
Trafik Sigortası ve Doğal Afetler: Kapsam ve Koruma Yolları
Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, BM'de 3. Kez Konuşmasıyla Coşkuyla Karşılandı: Dünyayı Dönüştürme Hedefi Devam Ediyor!
Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, BM'de 3. Kez Konuşmasıyla Coşkuyla Karşılandı: Dünyayı Dönüştürme Hedefi Devam Ediyor!
İstanbul'da Atatürk'ün Fotoğrafına Uygunsuz Hareket Eden Öğrenci Gözaltında
İstanbul'da Atatürk'ün Fotoğrafına Uygunsuz Hareket Eden Öğrenci Gözaltında
Hatay'da Narenciye Üretimi: Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Hatay'da Narenciye Üretimi: Sorunlar ve Çözüm Önerileri