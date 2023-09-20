Megastar Tarkan’dan Atatürk’e Yönelik Hareketlere Tepki

Genç bir lise öğrencisinin Atatürk'e karşı gerçekleştirdiği hareket, toplumda büyük yankı uyandırdı. 17 yaşındaki bu genç öğrenci halkın gösterdiği tepkilerin ardından gözaltına alındı. Megastar Tarkan da bu konuda duyduğu rahatsızlığı ifade ederek bir açıklamada bulundu.

Tarkan, “Atatürk'e yönelik devam eden itibarsızlaştırma ve karalama kampanyaları maalesef bu tür sonuçları beraberinde getiriyor” şeklinde konuştu.

Disney+'ta Gösterilmeyen Atatürk Filmi ve Tarkan’ın Özeleştirisi

Bir süre önce Disney+ platformunda yayınlanmama kararı alınan Atatürk filmine dair Tarkan da özeleştiride bulundu ve şunları kaydetti:

“Bugün şahit olduğumuz Mustafa Kemal Atatürk’e yapılan saygısızlık, beni de derinden etkiledi, üzdü ve kaygılandırdı. Atatürk’e karşı süregelen negatif kampanyaların bu tür üzücü sonuçları ortaya çıkardığını görmekteyiz.

Onun ilke ve inkılapları, Cumhuriyetimizi kurarak bize armağan ettiği değerlerle hala ilham almaktayız. Atatürk’e yönelik bu tür haksızlık ve saygısızlık hareketlerine karşı tüm içtenliğimizle koruma ve savunma sorumluluğumuzu hatırlamamız gerekiyor.

Ve evet, bana hak veriyorsunuz. Disney'in Atatürk filmiyle ilgili aldığı yayınlamama kararına dair, benim de tepki göstermem ve bu kararı yanlış bulduğumu dile getirmem gerektiğini kabul ediyorum.

Ne olursa olsun, bu kararın altında yatan sebepler kabul edilebilir değil. Özellikle şu dönemlerde Atatürk’ün değerlerini, katkılarını ve bu millet için yaptıklarını anımsamamızın ve hatırlamamızın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görmekteyiz.”