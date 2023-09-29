MedCaravan Projesi İle Agroekoloji Bilgisi Derleme Rehberi Yayınlandı

MedCaravan ekibi, agroekoloji bilgisini sağlıklı ve etkin bir biçimde toplamak ve kaydetmek için “Agroekoloji Bilgisi Derleme Rehberi”ni hazırladı ve bu rehberi online ortamda kullanıcılara sundu.

Agroekoloji ve Önemi

Agroekoloji, doğa dostu yöntemlerle güvenilir ve besleyici gıdaların üretilmesini teşvik eden bir yaklaşım olarak karşımıza çıkar. Aynı zamanda, tüm gıda sistemlerinin ekolojik, ekonomik ve sosyal açıdan dengeli olmasını hedefleyen bir toplumsal harekettir. Bu yaklaşım, sadece çiftçiler tarafından değil, gıda sisteminin diğer aktörleri tarafından da benimseniyor.

Neden Agroekoloji Bilgisine İhtiyaç Duyuyoruz?

Endüstriyel üretim ve tüketim ekonomisinin ekosistemi tehdit etmesi ve iklim değişikliğine yol açması, tarım ve gıda alanında sürdürülebilir ve adil yeniliklere ihtiyaç duyulduğunu gösteriyor. Agroekoloji:

Gezegenin gıda güvenliğine katkıda bulunur.

Geleneksel gıdaların korunmasını destekler.

Tarımsal biyoçeşitliliği ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını teşvik eder.

İklim değişikliğini azaltmaya yardımcı olur.

Sosyal politikalarla birlikte, yerel ekonomilere canlılık katar.

Agroekoloji Bilgisi Derleme Rehberi, bu alandaki bilgilerin toplanmasında ve uygulanmasında bize rehberlik ediyor.

MedCaravan Projesi ve Ortakları

Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği tarafından 2020-2023 yılları arasında gerçekleştirilen MedCaravan Projesi; İtalya'dan DEAFAL, Fransa'dan URGENCI, Sırbistan'dan Zelena Tranzicija, Hırvatistan'dan HSEP ve Portekiz'den FCiencias.ID ile iş birliği içerisinde yürütülmektedir.

Sonuç olarak, Agroekoloji Bilgisi Derleme Rehberi, agroekolojik bilginin korunması ve yaygınlaştırılması için önemli bir adım olup, MedCaravan projesinin de bu alanda yaptığı çalışmalarla birlikte ekolojik tarımın ve sürdürülebilir gıda sistemlerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.