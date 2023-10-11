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Meclis Çalışma Saatlerini Değiştirecek! Peki Dünya Genelinde Mesai Saatleri Nasıl? Hangi Ülke Ne Kadar Çalışıyor?

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Meclis Çalışma Saatlerini Değiştirecek! Peki Dünya Genelinde Mesai Saatleri Nasıl? Hangi Ülke Ne Kadar Çalışıyor?
Meclis Araştırma Hizmetleri Başkanlığı, global ölçekte "çalışma ve dinlenme süreleri" konusunda detaylı bir inceleme gerçekleştirdi. İşte bu raporun ana hatları ve bazı ülkelerdeki uygulamaların verimlilikle olan ilişkisi...

Meclis Araştırma Hizmetleri Başkanlığı, global ölçekte "çalışma ve dinlenme süreleri" konusunda detaylı bir inceleme gerçekleştirdi. İşte bu raporun ana hatları ve bazı ülkelerdeki uygulamaların verimlilikle olan ilişkisi...

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Tarihsel Süreç

Dünya genelinde çalışma saatleri, tarihsel süreçte değişikliklere uğramış, genellikle azalmıştır. Uluslararası sözleşmeler çalışma sürelerini düzenlerken, her ülkenin kendi mevzuatı da bu konuda belirleyici olmuştur. Temel amaç, uzun çalışma saatlerini sınırlayarak çalışan sağlığını korumak ve verimliliği artırmaktır.

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Türkiye'deki Uygulamalar

Türkiye, genel olarak haftada 45 saat çalışma süresiyle bilinir. Ancak, memurlar için bu süre genellikle 40 saattir. Yıllık izin süreleri ise hizmet yıllarına göre değişiklik gösterir.

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Avrupa'nın Durumu

  • Fransa: Fransa'da standart haftalık çalışma süresi 35 saattir.

  • Almanya: Alman mevzuatına göre, çalışma süreleri genellikle günlük 8 saatle sınırlıdır.

  • Belçika: Belçika'da haftalık çalışma süresi genellikle 38 saattir.

  • İngiltere: İngiltere'de çalışma süreleri, ek mesai dahil olmak üzere haftada 48 saati geçemez.

Diğer Ülkeler

  • İsveç: İsveç'te standart haftalık çalışma süresi 40 saattir.

  • Azerbaycan: Azerbaycan'da haftalık çalışma süresi 40 saati aşamaz.

  • İspanya: İspanya, 4 günlük çalışma haftası modelini teşvik ediyor.

Kaynak:Haber Kaynağı

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