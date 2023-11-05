Marmara Bölgesi Dikkat: Yunanistan Üzerinden Gelen Şiddetli Hava Dalgası Yaklaşıyor! Taş Üstünde Taş Kalmayacak!

Kasım ayının sonlarına yaklaşırken Türkiye, özellikle Marmara Bölgesi'nde, mevsim normallerini alt üst eden bir hava dalgasının etkisine girdi. İstanbul başta olmak üzere, Çanakkale, Balıkesir ve Tekirdağ'da ani değişiklikler yaşayan iklim koşulları, halk arasında "Acaba yağışlar sürecek mi?" sorusunu popüler hale getirdi. Meteoroloji uzmanlarından edinilen bilgilere göre, bu sorunun cevabı oldukça net: Ege Denizi üzerinden gelen bir sistem, bölgeyi etkisi altına alıyor.

Türkiye'yi Tehdit Eden Doğal Olaylar ve Etkileri

Meteoroloji verilerine göre, Marmara Bölgesi'ni etkileyen bu sert hava şartları, Yunanistan'dan başlayarak ülkemize doğru ilerliyor. Güçlü lodosun etkisiyle beraber gelen yoğun sağanak yağışlar, hayatı olumsuz yönde etkileyecek düzeyde. Özellikle Çanakkale, Balıkesir, Tekirdağ ve İstanbul'da yaşayan vatandaşlarımız, ciddi hasar riski altında. Yapılan açıklamalarda, her türlü önlemin alınması gerektiği, ani sel, su baskını ve fırtına ihtimallerine karşı uyanık olunması vurgulandı.

Ani Hava Değişiklikleri ve Alınacak Tedbirler

Gecenin ilerleyen saatlerinde İstanbul ve çevresini etkisi altına alan lodos ve sağanak yağışlar, yurttaşlarımızda endişeye sebep oldu. "İstanbul'da yağışlar ne kadar sürecek?" ve "Sağanak yağışlar ne zaman sona erecek?" gibi sorular, meteoroloji forumlarının en sık rastlanan konuları arasında yer aldı. Hava durumu konusunda önde gelen platformlardan biri olan Hava Forum, Yunanistan'dan esen lodosun maddi zararlara yol açtığını ve hızla Türkiye'nin batı kesimlerine doğru ilerlediğini belirtti.

Fırtına ve Sağanak Yağış Uyarıları

Hava Forum, son güncellemelerde özellikle Marmara Bölgesi için fırtına uyarısında bulundu. Buna göre, Çanakkale, Balıkesir ve Tekirdağ'da yaşayanlar dikkatli olmalı. İstanbul ve Bursa gibi büyükşehirlerde de ani fırtınaların olabileceğine işaret edildi. Yunanistan'ın İskeçe bölgesinde yaşanan fırtınaların ardından, benzer şiddetteki fırtınaların Türkiye'de de etkili olacağına dair uyarılar yapıldı.