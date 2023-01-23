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Mardin'de 5 kişinin öldürüldüğü saldırıyla ilgili 5 zanlı adliyede
Genel 23.01.2023, 12:27
MARDİN (AA) - Mardin'de yabancı plakalı cipe düzenlenen ve 5 Irak uyruklunun hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i adliyeye sevk edildi.
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının Artuklu-Nusaybin kara yolu Yeniköy mevkisinde 5 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı saldırıya ilişkin soruşturması sürüyor.
Irak plakalı cipteki Hındreen Abdullah Salih (39), Waheda Haedar Jasim (63), Abdullah Saleh Mustafa'nın (69) olay yeri, Chiman Shaheen Khalid (75) ve Ahmed Jalaladeen İbrahim'in de (45) tedavi gördüğü hastanede öldüğü saldırının ardından gözaltına alınan 6 zanlıdan 5'i adliyeye sevk edildi.
Bir şüphelinin ise jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
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