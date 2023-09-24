Mansur Yavaş Ankara'nın Ulaşımına Devrim Yapıyor: Nostaljik Tramvay Nereden Geçecek?

Ankara, Türkiye'nin kalabalık ve hareketli şehirlerinden biri olması nedeniyle ulaşım konusunda devamlı olarak yenilikler ve geliştirmeler gerekiyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kentin ulaşım ağına katkı sağlamak amacıyla önemli bir adım attı. Başkan Yavaş'ın girişimiyle, Ankaralılar için ulaşım artık çok daha kolay ve keyifli olacak.

Ankara'nın Merkezi Ulus, Yeni Tramvay Hattıyla Canlanıyor

Başkent Ankara'nın tarihi ve kültürel merkezlerinden biri olan Ulus, yakın zamanda faaliyete geçirilecek tramvay hattı sayesinde daha erişilebilir hale gelecek. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ulus çevresinde tramvay hattı projelerini hayata geçirmek için kolları sıvadı. Bu, Ankara'nın çeşitli ilçelerine daha önce de tramvay hatları getirilmiş olmasıyla uyumlu bir gelişme.

Tramvayın Ankara'da Yeni Bir Dönemi

Ankara, Türkiye'nin nüfus yoğunluğu bakımından ikinci büyük şehri olarak, ulaşımda da sürekli yeniliklere açık. Başkent Ankara Kalkınma Projesi (BAKAP) kapsamında açıklamalarda bulunan Mansur Yavaş, Ulus bölgesinde yürütülen yeni tramvay projelerini kamuoyuyla paylaştı. Yavaş, "Tramvay hattı, Ulus stattan itibaren farklı noktalara ulaşacak" diyerek Ankaralıların heyecanını artırdı.

Tramvay Güzergahı ve Nostaljik Dokunuşlar

Ankara Büyükşehir Belediye ABB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş, tramvayın rotası ve turistik önemi hakkında da bilgi verdi. Ödemiş, "Anafartalar Caddesi üzerinde bir tramvay hattı oluşturmayı planlıyoruz. Ankara Garı'ndan başlayıp Samanpazarı'na kadar uzanacak bu hattın nostaljik bir atmosfer yaratacağını düşünüyoruz" dedi.

Gölbaşı, Nostaljik Tramvayla Tanışıyor

Ankara'nın popüler ilçelerinden biri olan Gölbaşı, yeni tramvay hattının getirileceği bölgelerden biri. Bu gelişme, 20 Eylül 2023 tarihinde Gölbaşı'nda gerçekleştirilen Nostaljik Tramvay Projesi'nin test sürüşüyle duyuruldu. Yeni tramvay hattı, Mogan ve Eymir isimli iki tramvayı barındıracak ve test sürüşlerinin ardından resmen faaliyete geçecek. Hattın toplam uzunluğu yaklaşık 2.800 metre olacak, ek olarak 300 metrelik bir bağlantı hattı da oluşturulacak.