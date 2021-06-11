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Manisa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 kişi tutuklandı

Manisa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 kişi tutuklandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 kişiden 7'si tutuklandı.

Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bir süredir uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen grubu takibe aldı.

İlçede 7, İzmir'de 3 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 171 gram metamfetamin, 2 gram kubar esrar ve 2 hassas terazi ile uyuşturucu içiminde kullanıldığı değerlendirilen aparatlar ele geçirildi.

Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.A. (55), B.Ş. (45), C.E. (26), S.Ö. (43), Ö.K. (46), B.A. (37) ve Ü.K. (45) tutuklanırken, D.G. (27) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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ManisaTurgutluUyuşturucu Operasyonu
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