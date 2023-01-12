Malatya'da yaralı kulaklı orman baykuşu tedavi altına alındı

MALATYA (AA) - Malatya'da vatandaşların bulduğu yaralı kulaklı orman baykuşu, tedavisinin ardından doğaya salınacak.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Battalgazi ilçesi Beydağı Mahallesi'nde yaralı kulaklı orman baykuşu bulan vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi.

Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, mahalleye giderek baykuşu vatandaşlardan aldı.

Yaralı baykuş, tedavisi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Malatya Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Baykuş, tedavisinin ardından doğaya salınacak.





