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Malatya merkezli uyuşturucu operasyonunda 20 şüpheli yakalandı

Malatya merkezli uyuşturucu operasyonunda 20 şüpheli yakalandı

MALATYA (AA) - Malatya merkezli 3 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 20 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik Malatya, Gaziantep ve İzmir'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda, yeşil reçeteli 450 hap, 136 gram metamfetamin, 280 gram sentetik uyuşturucu, 28 gram esrar, 2 uyuşturucu hap ile ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfek ele geçirildi.

Anahtar Kelimeler:
MalatyaNarkotİkUyuŞturucu
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