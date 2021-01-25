Maden Sahalarına İHA’lı Takip

2020 yılında Bursa, Bilecik ve Yalova illerinde faaliyetine devam eden izin sahalarında herhangi bir aşım olum olmadığı İHA’lar ile gerçekleştirilen drone uçuşlarıyla tespit edildi. OGM tarafından elde edilen görüntüler özel bir yazılımla işlenerek, modeli (DEM), Ortofoto haritası (tif), Google Earth için güncel görüntü (KML) ve eşyükselti eğirili haritalar olmak üzere tüm güncel veriler üretildi.

Türkiye orman varlıklarının korunması ve geliştirilmesi için gelişmiş teknolojileri de kullanan OGM, son olarak orman yangınlarına erken müdahale imkanı sağlayan İHA’ları maden sahalarının denetlenmesi için de devreye aldı. Denetimlerin kısa sürede ve hassasiyetle yapılmasına imkân sağlayan yöntem ile faaliyette olan izin sahalarında herhangi bir aşım olup olmadığı sürekli olarak kontrol ediliyor.

İlk olarak Bursa, Bilecik ve Yalova illerindeki maden sahalarında gerçekleştirilen drone uçuşlarından elde edilen görüntüler, özel bir yazılımla işlenerek 12 cm hata payı ile güncel arazi modeli (DEM), Ortofoto haritası (tif), Google Earth için güncel görüntü (KML) ve eşyükselti eğirili haritalar olmak üzere tüm güncel veriler üretildi.

Bursa Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi ve Bursa Bölge Müdürlüğü arasındaki iş birliği kapsamında teknik personelin eğitimlerinin de sürdürüldüğü çalışmanın 2021 yılında tüm Türkiye’yi kapsayacak şekilde yapılması hedefleniyor.