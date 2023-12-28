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Kuzey Marmara Otoyolu'nda Trajik Zincirleme Kaza: 11 Ölü, 57 Yaralı

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Kuzey Marmara Otoyolu'nda Trajik Zincirleme Kaza: 11 Ölü, 57 Yaralı
Kuzey Marmara Otoyolu, Türkiye'nin en önemli ulaşım ağlarından biri olarak bilinir. Zaman zaman bu yoğun trafik, ne yazık ki bazı üzücü olaylara da sahne olabiliyor. Son olarak, Sakarya bölgesinde yaşanan ve toplam 7 aracın karıştığı büyük bir kaza, gündeme damgasını vurdu.

Edinilen bilgilere göre, Kuzey Marmara Otoyolu'nun İstanbul yönünde, Dağdibi mevkisinde meydana gelen bu zincirleme kaza, 3 otobüs ve bir TIR dahil olmak üzere toplam 7 aracı etkiledi. Henüz kesin nedeni belirlenemeyen bu feci kaza, yol üzerindeki ulaşımı da ciddi şekilde etkiledi. Olay sonrasında trafik tamamen durma noktasına geldi.

Kazanın Bilançosu

Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz tarafından yapılan açıklamalara göre, bu korkunç kazada 11 kişi hayatını kaybetti, 57 kişi ise yaralandı. Yaralıların hızla hastanelere nakledildiği, olay yerindeki kurtarma ve yardım çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Kazanın etkileri ve sonrasında yaşananlar, hem yerel hem de ulusal basında geniş yer buldu.

Kazanın Ardından Yapılan Çalışmalar

Kazanın hemen ardından bölgede geniş çaplı bir çalışma başlatıldı. Hem trafik akışını normale döndürmek hem de kazanın yarattığı hasarı en aza indirgemek adına yoğun çabalar sarf edildi. Ayrıca, kazanın nedenlerinin araştırılması için de derinlemesine bir inceleme başlatıldı.

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