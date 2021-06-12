Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar corona korona survivor koronavirüs salgın
Günlük 500 bini aşan aşılamayla toplumsal bağışıklama hedefine giderek yaklaşılıyor
Günlük 500 bini aşan aşılamayla...
3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
3 PKK'lı terörist etkisiz hale...
Suudi Arabistan bu yıl hac ibadeti için yurtdışından kimsenin kabul edilmeyeceğini açıkladı
Suudi Arabistan bu yıl hac...
Aşılamada öncelikli gruba dahil edilen meslek grupları aşılanıyor
Aşılamada öncelikli gruba dahil edilen...

Kuşadası ve Didim sahillerinde, yoğunluk yaşanıyor

Kuşadası ve Didim sahillerinde, yoğunluk yaşanıyor

AYDIN (AA) - Ege Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası ve Didim ilçeleri sahillerinde yoğunluk oluştu.

Termometrelerin 30 dereceyi bulduğu Kuşadası'nda, vatandaşlar sahillere akın etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine kısmen uyan yerli ve yabancı turistler, Kadınlar Denizi Sahili, Kuştur Sahili ve Sevgi Plajı'nda yoğunluk oluşturdu.

Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'ndaki koylar da denize girmek isteyenlerin tercih ettiği yerlerden oldu.

Didim ilçesindeki dünyaca ünlü Altınkum Sahili'nde de yoğunluk yaşandı.

Öte yandan Muğla ve Aydın'ın turistlik ilçelerine geçiş güzergahında yer alan Söke'de de yaklaşık 1 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.



Anahtar Kelimeler:
DidimKuşadasıSahilTuristYoğunluk
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.