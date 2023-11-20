Kurtulmuş: BM yırtılıp çöp tenekesine atılmıştır

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, "Koskoca Birleşmiş Milletlerin (BM) Genel Sekreteri Guterres, Refah Sınır Kapısı'ndan içeri sokulmamıştır. Bu, BM'nin artık yırtılıp çöp tenekesine atıldığının alenen ilanıdır." dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Endonezya Temsilciler Meclisinin ev sahipliğinde başkent Cakarta'da düzenlenen Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya'nın oluşturduğu MIKTA'nın 9. Parlamento Başkanları Toplantısı'nın, "Küresel Yönetişim Mercek Altında: Parlamento Nasıl Hareket Etmeli?" başlıklı ilk oturumunda konuştu.

Dünyanın sorunlarını çözmekte çok taraflı platformların sonuç sağlayıcı olduğunu kaydeden Kurtulmuş, bu platformların gücünü artırmak ve karşılıklı fikir alışverişinde bulunarak karşılaşılan küresel sorunlara çözüm bulmak zorunda olduklarını ifade etti.

Dünyanın en yoğun ekonomik, sosyal, siyasi krizleri yaşadığı bir dönemden geçtiğini anlatan Kurtulmuş, başta çevre kirliliği, iklim değişikliği, çatışmalar, işgal, iç çatışmalar, göç dalgaları, enerji krizleri, gıda ve su krizleri olmak üzere farklı birçok krizle eş zamanlı olarak karşı karşıya olunduğunu söyledi.

Bu krizlerin artırdığı rekabet ortamının, dünyayı uzun yıllardır yaşamadığı kadar büyük bir türbülansın içerisine soktuğunu dile getiren Kurtulmuş, "Buna paralel olarak ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslamofobi gibi yeni sosyal virüslerin de başta Batı dünyası olmak üzere dünyayı etkisi altına aldığı aşikardır." diye konuştu.

Küresel salgının, bu krizlerin çok daha net bir şekilde anlaşılmasına neden olduğunu belirten Kurtulmuş, bu salgından etkilenen milyonlarca insanın dünyadaki yeni yoksullar grubu olduğunu kaydetti.

"Düzensiz göç Akdeniz'i mülteci mezarlığına dönüştürdü"

TBMM Başkanı Kurtulmuş şöyle devam etti:

"Bugün dünyada en temel çelişkilerden biri; kuzeyde yaşayan zengin kuzeylilerle, dünyanın güneyinde yaşayan ve gettolarına hapsedilmiş olan fakir, yoksul büyük halk kitleleridir. Düzensiz göçün bu anlamda bir büyük insani yanıt beklediği aşikardır. Bizim bölgemizden bir örnek verecek olursak Akdeniz'i bir mülteci mezarlığına dönüştürdüğü aşikardır. Ayrıca bu göç dalgalarıyla birlikte göçmenlerin gittiği ülkelerde çok huzurlu bir ortam da bulamadıkları hepimizin malumudur. Irkçılık, ayrımcılık, ötekileştirme ile birlikte göçmenler de gittikleri yerlerde geldikleri ülkelerden daha zor şartlar içerisinde hayatlarını sürdürmeye devam ediyorlar. Ayrıca ırkçılığın ve yabancı düşmanlığının özellikle Batı ülkelerinde makul ve mutedil ana akım siyasetleri de zehirlediği ve bu anlamda da makul siyasi, demokratik siyasi zeminlerin de çürümeye başladığını görüyoruz."

"Güç hiyerarşisine dayalı değil adalete dayalı yeni bir dünya sisteminin kurulması şart"

Dünyadaki ısınmanın sadece iklimdeki değişikliklerden ibaret olmadığına dikkati çeken Kurtulmuş, "Dünya her alanda fevkalade ciddi şekilde ısınmaktadır. Uzmanlara göre İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana dünyada en fazla silahlı çatışmaların yaşandığı bir dönemdeyiz. Silah harcamalarına ayrılan payın giderek dünyanın her ülkesinde arttığı ve bütçeden ayrılan payların, insanların temel ihtiyaçları olan sağlık ve eğitim gibi alanlardan kısılarak silahlanmaya yöneldiği de hepimizin malumudur." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan yaşanan krizlerin hiçbirini çözme yeteneği kalmamış bir uluslararası sistemden bahsedildiğini belirten Kurtulmuş, "Bu sorunların hiçbirisini çözemediği için giderek büyüyen ve giderek birbirini tetikleyen bir sorunlar yumağı içerisinde yaşıyoruz. Onun için öncelikli olarak yeni bir dünya sisteminin, güç hiyerarşisine dayalı değil, adalete ve hakkaniyete dayalı yeni bir dünya sisteminin kurulmasının şart olduğunu bir kere daha ifade etmek isteriz." diye konuştu.