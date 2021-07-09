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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz, Mersin'de incelemede bulundu

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz, Mersin'de incelemede bulundu

MERSİN (AA) - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Mersin'deki tarihi ve turistik alanlarda inceleme yaptı.

Yavuz, kentteki ziyaretlerinin ardından, Kıbrıs Türk Kültür Derneği tarafından Mersin Tenis Yelken ve Yüzme Kulübünde gerçekleştirilen yemeğe katıldı.

Daha sonra, Erdemli ilçesindeki Kanlıdivane Antik Kenti'ne giden Yavuz, buradaki çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Silifke ilçesindeki Cennet ve Cehennem Obruklarını da inceleyen Yavuz, bir süre vatandaşlarla görüştü.

Yavuz'a ziyaretlerinde AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, İl Kültür ve Turizm Müdürü Emre Duru ile diğer ilgililer eşlik etti.




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