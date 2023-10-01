Kültür ve Sanatın Buluşma Noktası: Taksim Camii Kültür Sanat Merkezi'nde Ketebe Yazarları ve Albayrak Hat Eserleri Sergisi

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nin gözde duraklarından biri olan Taksim Camii Kültür Sanat Merkezi, bu yıl Ketebe Yazarlarını ve Albayrak Hat Eserleri Koleksiyonu Sergisi'ne ev sahipliği yapıyor.

30 Eylül - 15 Ekim tarihleri arasında düzenlenen festival süresince, Ketebe yazarları kitapların derin dünyasını keşfetmeye yönelik keyifli söyleşiler gerçekleştirirken, Albayrak Hat Eserleri Koleksiyonu Sergisi de sanat tutkunlarının ilgisini çekiyor. Taksim Camii Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen bu etkinlikler, ziyaretçilere zengin içerikleriyle unutulmaz bir deneyim sunuyor.

Ketebe Yayınevi yazarları, festivalin önemli parçalarından biri olarak Taksim Kitabevi Söyleşileri'nde edebi dünyalarını paylaşacaklar. Ayrıca, sanatseverlerin ilgisini çekecek olan Albayrak Hat Eserleri Koleksiyonu Sergisi de hat severlerin beğenisine sunuluyor. Taksim Camii İslam Eğitim Kültür ve Sanat Vakfı Genel Müdürü Muhammet Furkan Gümüş: ”Kültür ve Turizm Bakanlığının düzenlemiş olduğu Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında Taksim Camii Kültür sanat merkezinde bakanlığımızın bir dize etkinliği olacak. Bu festival kapsamında da vakıf olarak hem Ketebe yazarlarının söyleşileri hem de Albayrak Hat Eserleri Koleksiyonu Sergisi konularında Albayrak Grubuyla güzel bir işbirliğimiz oldu. Etkinlik kapsamında, Taksim Camii Kültür Sanat Merkezi’ne yaptıkları katkıdan dolayı teşekkür ediyoruz. Sergi, 15 gün boyunca çok amaçlı salonumuzda 10:00 ile 20:00 saatleri arasında meraklılarını bekliyor olacak. Aynı zamanda Taksim Kitapevi olarak Kitapevi söyleşileri başlığı altında Ketebe Yayınlarından birçok yazarın söyleşi ve imza gününe ev sahipliği yapacağız. Albayrak Grubuna teşekkürlerimizi iletiyor birçok sanatseveri etkinliklerimize bekliyoruz.” İfadelerini kullandı.

Albayrak Grubu Kurumsal İletişim Koordinatörü Esad Sivri: “Bu sanat dolu etkinlikte Ketebe yazarlarımız ve Hat sergimizle bulunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Yediden yetmişe bütün sanatseverlere hitap eden ve İstanbul’un en kapsamlı kültür sanat etkinliği olarak karşımıza çıkan bu festivale Albayrak Grubu olarak katkı sağlayabilmek gurur verici. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na ve Taksim Camii İslam Eğitim Kültür ve Sanat Vakfı’na teşekkür ederiz.” şeklinde konuştu.

Birbirinden Değerli Altı Yazar Okuyucularıyla Buluşuyor

Festival, coşku dolu etkinliklere ev sahipliği yaparak 15 Ekim tarihine kadar devam edecek. Katılımcılar, Ketebe yazarlarının söyleşi programlarına katılarak onlarla etkileşimde bulunma fırsatı yakalayacaklar. Yazarların söyleşi tarihleri ve saatleri şu şekilde: