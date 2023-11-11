KPSS’siz, Yüksek Maaşlı Kariyer Fırsatları Geldi: Kaçırılmayacak İş İmkanı! Hemen Başvurun!

Yüksek maaşlı iş aramakta olanlar için Pegasus'un sunduğu bu fırsat, kariyerinizi yeni bir yön vermek için kaçırılmaması gereken bir şanstır. Pegasus, KPSS gerektirmeyen yeni personel alımını açıkladı. Peki, bu alımların başvuru koşulları nelerdir ve adayların hangi niteliklere sahip olması bekleniyor? İşte tüm bu soruların cevapları ve daha fazlası...

Pegasus'un Sunduğu İş Olanakları

Pegasus, çeşitli pozisyonlar için personel alımı yapacağını duyurdu. Bu alımlar arasında, farklı eğitim seviyelerine ve uzmanlık alanlarına yönelik pozisyonlar bulunmaktadır.

Uygulama Destek Uzmanı Pozisyonu

Bu pozisyon için aranan özellikler:

Bilgisayar Mühendisliği veya Bilgisayar Teknolojileri gibi ilgili bölümlerden mezun olmak.

Müşteri ilişkileri veya teknik birimlerde deneyimli olmak.

Analitik düşünme ve çözüm odaklılık.

İyi derecede konuşma ve yazma becerisi.

Kabin Memuru Alımları

Kabin memuru adayları için aranan nitelikler:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

Belirli bir yaş aralığında ve boy standartlarına uymak.

İleri düzeyde İngilizce bilmek.

Sağlık koşullarına uygunluk ve askerlik durumunun uygun olması.

Yer Ekipman Bakım Onarım Ustabaşı

Bu role başvuracak adaylarda arananlar:

İlgili meslek liseleri veya yüksek okullardan mezun olmak.

Alanında en az 10 yıl tecrübeye sahip olmak.

Vardiyalı çalışma düzenine uyum sağlayabilecek olmak.

Arşivleme ve Dokümantasyon Elemanı

Bu pozisyon için gerekli özellikler:

En az lise mezunu olmak.

İyi derecede dokümantasyon ve iş takip becerilerine sahip olmak.

Orta seviyede İngilizce bilmek.

Akü Teknisyeni

Akü Teknisyeni pozisyonu için arananlar: