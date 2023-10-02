KPSS Şartsız Hastane ve Huzurevi İş Alımları: İŞKUR Başvuru Şartları ve Açık Pozisyonları Açıkladı

2-10 Ekim tarihleri arasında hastaneler ve huzurevleri için KPSS şartı olmadan işe alım yapılacak. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla gerçekleştirilen bu alımlarla ilgili detaylı bilgiyi haberimizde bulabilirsiniz.

İŞKUR Hastane ve Huzurevi Alım Duyurusu

İŞKUR'un son bildirimine göre, en az ilkokul mezunu olan kişiler için hastane ve huzurevi pozisyonlarında iş fırsatları bulunmaktadır. İlgililere duyurulur: KPSS şartsız olan bu iş alımları için başvurular İŞKUR'un online platformu üzerinden kabul edilmekte. Başvurmadan önce ilanın detaylarını iyice okumanız ve gerekli tarihler ile şartları göz önünde bulundurmanız önerilir. İŞKUR web sitesi, iş arayışında olanlar için kritik bir bilgi kaynağıdır.

Huzurevlerinde Hangi Pozisyonlar İçin Alım Yapılıyor?

İŞKUR aracılığıyla yapılan huzurevi iş alımlarında aşağıda sıralanan kadrolar için personel arayışı bulunmaktadır:

Hasta Bakım Teknisyeni : Huzurevinde kalan hastaların bakımından sorumlu uzmanlar.

: Huzurevinde kalan hastaların bakımından sorumlu uzmanlar. Hasta Danışmanı : Hastaların ihtiyaçları konusunda danışmanlık sağlayan uzmanlar.

: Hastaların ihtiyaçları konusunda danışmanlık sağlayan uzmanlar. Hasta Kabul ve Kayıt Görevlisi : Hasta kabulü ve kaydı ile ilgili işlemleri yürüten kişiler.

: Hasta kabulü ve kaydı ile ilgili işlemleri yürüten kişiler. Hasta Karşılama Elemanı : Hastaları karşılayıp, onları yönlendiren personel.

: Hastaları karşılayıp, onları yönlendiren personel. Hasta Refakatçisi : Hastaların yanında bulunarak onlara yardımcı olan görevliler.

: Hastaların yanında bulunarak onlara yardımcı olan görevliler. Hasta ve Yaşlı Bakım Personeli : Günlük bakımlarını üstlenen profesyonel ekip.

: Günlük bakımlarını üstlenen profesyonel ekip. Hasta ve Yaşlı Refakatçisi : Yaşlı hastaların yanında bulunarak destek veren görevliler.

: Yaşlı hastaların yanında bulunarak destek veren görevliler. Hastane Hizmet Personeli : Huzurevi içerisindeki hastane alanlarını temiz ve düzenli tutan personel.

: Huzurevi içerisindeki hastane alanlarını temiz ve düzenli tutan personel. Klinik Destek Elemanı : Klinikte hasta bakımında destek sağlayan profesyonel ekip.

: Klinikte hasta bakımında destek sağlayan profesyonel ekip. Temizlik Görevlisi : Hastane temizliği için görevlendirilen ekip.

: Hastane temizliği için görevlendirilen ekip. Güvenlik Görevlisi: Huzurevinin güvenliğini sağlayan ve denetimlerini yapan personel.

Başvuru İçin Adım Adım Süreç

İşte İŞKUR üzerinden hastane ve huzurevi iş ilanlarına başvuru yapmak için takip etmeniz gereken adımlar: