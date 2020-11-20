Kovid-19 kısıtlamaları hayata geçirildi

İçişleri Bakanlığının, Kovid-19 salgını ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında uygulanacak tedbirler, bugün saat 20.00 itibarıyla başladı.İstanbul

İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında alınan yeni tedbirler hayata geçirildi.

Kentte alışveriş merkezleri, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri saat 20.00 itibarıyla kapandı. AVM içindekiler dahil restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme ­içme yerleri de saat 20.00'den sonra sadece telefonla ya da online sipariş alıyor.

Öte yandan, sinema salonları da 20.00 itibarıyla yıl sonuna kadar kapatıldı. Kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe/salonu, elektronik oyun salonları, bilardo salonları, lokaller ve çay bahçeleri ile halı sahaların faaliyetleri de yeni bir karar alınıncaya dek durduruldu.

İstanbul'da yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında saat 20.00'de başlayan uygulamalara birçok işletmenin uyduğu gözlendi.

Paket servis hizmeti olmayan esnaf dükkanını kapattı

Anadolu ve Avrupa yakasındaki bazı lokanta ve restoranların işletmecileri uygulama başlamadan önce dükkandaki müşterileri uyardı. Uygulamanın başlamasıyla birçok işletmede sandalyeler ters çevrildi. Paket servis hizmeti olmayan esnaf ise saat 20.00 itibarıyla dükkanını kapattı.

Beyoğlu Belediyesi zabıta ekipleri, işletme sahiplerini yeni tedbirlere uymaları konusunda ikaz etti.

Silivri'de bazı lokantaların camına paket servis yapıldığına dair yazılar asılırken sahildeki çay bahçelerinin de kapandığı gözlendi.

Üsküdar'da ise İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Baykara'nın da katılımıyla iş yerlerinde denetimler yapıldı. Yeni tedbirlere uymayan işletmelere cezai işlem uygulandı.

Fatih'te de Millet Caddesi'ndeki lokantaların bir bölümü kapanırken bazıları da paket servisi hizmetine başladı.

Ankara

Başkentte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan yeni tedbirler hayata geçirildi.

Bu kapsamda, kentin farklı noktalarında hizmet veren alışveriş merkezleri (AVM), berber, kuaför, güzellik merkezi ve marketler kapandı.

Restoran ve lokantalar ise masa ve sandalyelerini toplayarak, saat 20.00'den sonra sadece paket servis veya "gel­-al" şeklinde hizmet verecek.

Bugün saat 20.00 itibarıyla sinema salonları yıl sonuna kadar kapatılırken, kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe/salonu, elektronik oyun salonları, bilardo salonları, lokaller ve çay bahçeleri ile halı sahalar ise ikinci bir emre kadar kapandı.

Öte yandan polis ve zabıta ekiplerince kent genelinde denetimler sürdürülürken, kısıtlamalar başlamadan önce de işletme sahipleri uyarıldı.

Bursa ve çevre illerde tedbirler uygulanmaya başlandı

Bursa, Çanakkale, Bilecik, Balıkesir, Eskişehir, Yalova ve Kütahya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında uygulanacak kısıtlamalar hayata geçirildi.

İçişleri Bakanlığının, Kovid-19 ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında uygulanacak tedbirler, bugün saat 20.00'de başladı.

Bursa'da tedbirler kapsamında alışveriş merkezleri ile restoran, lokanta, kafe gibi yerler ile pastane ve kahvehaneler saat 20.00'de kapatıldı.

Eskişehir'de ise salgın kapsamında alınan tedbirler dolayısıyla normal saatlerinden erken kapanan işletmeler, görevli personelin temizliklerinin ardından mekanları kapattı.

Polis ekipleri kentin işlek caddelerinde güvenlik önlemi aldı.

Çanakkale'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında kordon boyundaki kafeler kısıtlamanın başladığı saatte kapandı.

Kafe restoran işletmeciliği yapan Reşat Tosun, işletmelerin tedbirler kapsamında erken kapandığını söyledi.

Bu sayede virüsün temizlenmesini ümit ettiklerini belirten Tosun, "İnşallah alınan önlemler ile salgın sona erer. Çünkü burada çok sayıda insan ekmek yiyor. Tabii ki yasaklara ve tedbirlere uyacağız. Bizde bu nedenle iş yerimizi saat 20.00 itibariyle kapattık. Müşterilerimiz de zaten durumdan haberdardı. Tek ümidimiz bu salgından bir an önce kurtulmak." dedi.

Bilecik, Yalova, Balıkesir ve Kütahya'da da alışveriş merkezi, market, restoran, kafe, berber, kuaför ve güzellik merkezleri gibi mekanlar kapandı.

Samsun

Samsun'da genelgeye göre kısıtlamanın başlamasıyla polis ve zabıta ekipleri, kapsamdaki iş yerlerinin bulunduğu cadde ve sokaklarda kontrol yaptı.

Berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin saat 20.00 itibarıyla kapandığı kentte lokanta ve kafeler, sadece paket servisi yaptı.

Kısıtlama başlamadan önce masa ve sandalyeler servis verilmeyecek hale getirildi.

Çankırı

Çankırı'da iş yerlerinin bulunduğu cadde ve sokaklarda polis ve zabıta kontrol yaptı.

Market, berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin saat 20.00 itibarıyla kapandığı kentte yeme içme yerleri, sadece telefonla ya da online sipariş aldı.

Kentte restoran sahibi Aydın Kaya, , alınan önlemlere uyulmasının önemine vurgu yaptı.

Vatandaşların maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyması gerektiğinin altını çizen Kaya, "Alınan tedbirler umarım yeterli olur. Kurallara uyulması hepimiz için önemli. Biz de bu süreçte paket servisine girdik." dedi.

Amasya

Amasya'da İçişleri Bakanlığının, Kovid-19 ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında uygulanacak tedbirler, saat 20.00 itibarıyla başladı.

Amasya'da alışveriş merkezleri, berber, kuaför ve marketlerdeki esnaf, kepengi indirdi, restoran ve lokantalar ise paket servis hizmetine başladı. Esnaf, iş yerleri önündeki masa ve sandalyeleri topladı.

Kent genelinde önlem alan polis ekipleri, kapatılması gereken iş yerlerinde denetim yaptı. İşletmelerin kapanmasıyla birlikte meydan ve sokaklardaki insan hareketliliğinin azaldığı görüldü.