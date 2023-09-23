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Kokoreçin Lezzet Ustası Sinan Usta, İstanbul'un Ünlülerine Hizmet Vermeye Devam Ediyor

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Kokoreçin Lezzet Ustası Sinan Usta, İstanbul'un Ünlülerine Hizmet Vermeye Devam Ediyor
İstanbul'un son durağında bulunan kokoreççi Sinan Usta, magazin ve sosyetenin ünlü isimlerine lezzetli kokoreç servisi sunmaya devam ediyor. Mehmet Ali Erbil'in kız kardeşi Prof. Dr. Yeşim Erbil, Yunus Bülbül, Ferhat Göçer, Bülent Serttaş, Şahsenem gibi tanınmış isimlere kokoreç ziyafeti yaşatan Sinan Usta, gördüğü ilgiden memnuniyet duyarak işine devam ediyor.

İstanbul'un son durağında bulunan kokoreççi Sinan Usta, magazin ve sosyetenin ünlü isimlerine lezzetli kokoreç servisi sunmaya devam ediyor. Mehmet Ali Erbil'in kız kardeşi Prof. Dr. Yeşim Erbil, Yunus Bülbül, Ferhat Göçer, Bülent Serttaş, Şahsenem gibi tanınmış isimlere kokoreç ziyafeti yaşatan Sinan Usta, gördüğü ilgiden memnuniyet duyarak işine devam ediyor.

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Kokorecin vazgeçilmez sokak lezzetlerinin başında geldiğini ifade eden Sinan
usta”Kokoreç beş yıldızlı mekanlarda çatal bıçakla yenmez, o zaman tadını alamazsınız. Salaş mekanda ekmek arası yediğiniz kokorecin lezzeti doyumsuzdur. Benim mekanımda salaş, hiçbir zamanda lüx yerde ürün sunmayı düşünmedim, ne sanat dünyası ne sosyetik isimler aldırış etmeden kokorecin zevkini sürüyorlar” dedi.

Kaynak:Haber Kaynağı

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