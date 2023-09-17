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Kocaeli'nin Dip Çamuru Temizliği Projesi Türkiye'ye Örnek Olmalı

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Kocaeli'nin Dip Çamuru Temizliği Projesi Türkiye'ye Örnek Olmalı
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin devam etmekte olan İzmit Körfezi Dip Çamuru Temizliği projesi, çeşitli sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Proje, "Türkiye'nin en büyük çevre projelerinden biri" olarak nitelendiriliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin devam etmekte olan İzmit Körfezi Dip Çamuru Temizliği projesi, çeşitli sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Proje, "Türkiye'nin en büyük çevre projelerinden biri" olarak nitelendiriliyor.

Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekkülleri ve diğer STK üyeleri, bu önemli projeyi yerinde inceledi ve "Bu çalışmaların Türkiye geneline örnek olmasını diliyoruz" açıklamasında bulundular.

Ayrıntılı Bilgi Sunumu ve Şantiye Ziyareti

Kocaeli'nin çeşitli bölgelerinden gelen STK üyeleri ve vatandaşlar, toplamda üç gün süren bir program kapsamında projeyi inceledi. İlk olarak eski İzmit Fuar Alanı içerisinde yer alan Sivil Toplum Merkezi'nde bir sunum gerçekleştirildi. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Mesut Önem, projenin detayları hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Bu sunumun ardından, Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekkülleri üyeleri şantiye alanına giderek, orada devam eden çalışmaları ve projenin ayrıntılarını öğrendi. Şantiye ziyareti sırasında, proje hakkında yer alan panolardan ve proses akış şemalarından detaylı bilgi alındı. Katılımcıların çamur susuzlaştırma alanıyla ilgili soruları da cevaplandırıldı.

"Marmara Denizi'ni de Kurtaracak Bir Proje"

STK üyeleri ve vatandaşlar, projenin sadece İzmit Körfezi'ni değil, aynı zamanda Marmara Denizi'ni de kurtarabilecek bir potansiyele sahip olduğunu belirtti. "Büyükşehir Belediyesi sadece İzmit Körfezi'ni değil Marmara Denizi'ni de kurtaracak bir proje başlatmış. Burada yapılan çalışmaların Türkiye'ye örnek olmasını arzu ediyoruz" yorumları yapıldı.

Bu öncü proje, çevre koruma ve sürdürülebilir kalkınma açısından Türkiye'nin geleceğine yön vermesi bekleniyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, projeyi başarıyla tamamlamayı ve diğer belediyeler için bir örnek oluşturmayı hedefliyor.

Kaynak:Haber Kaynağı

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