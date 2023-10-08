Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Eğitim Odaklı Kılavuz Gençlik Bilgievleri

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Kılavuz Gençlik Projesi", ilkokuldan üniversiteye kadar gençlerin akademik başarılarına destek oluyor. Nitelikli ve kapsamlı eğitim programları ile öğrencilere yardımcı olmayı amaçlayan bu proje, öğrencilerin sosyal ve kültürel gelişimine de büyük katkı sağlıyor.

Bilgievleri: Eğitimin Kalbi

Bilgievleri, gençlerin derslerine destek olmanın yanı sıra LGS hazırlığı, sanat çalışmaları, değerler eğitimi ve birçok atölye faaliyetiyle hizmet sunuyor. Bu merkezler, öğrencilere sadece bilgi kazandırmakla kalmayıp, aynı zamanda sosyal becerilerini geliştirme fırsatı da sunuyor.

11 İlçede Eğitimin Adresi: Bilgievleri

2009 yılından bu yana Kocaeli'nin 11 farklı ilçesinde 17 merkezde faaliyet gösteren Bilgievleri, öğrencilere ücretsiz eğitim hizmetleri sunarak onların yanında olmaya devam ediyor. Bu merkezler arasında İbni Sina, Kazım Karabekir, Mehmet Akif Ersoy gibi ünlü isimlerle anılan Bilgievleri bulunmaktadır.

Ücretsiz Eğitim ve Sosyal Faaliyetler

Kılavuz Gençlik Bilgievleri'nde sunulan eğitimlerin yanı sıra çeşitli sosyal ve kültürel etkinlikler, atölye çalışmaları, rehberlik hizmetleri ve yarışmalar gibi birçok aktivite öğrencilere sunuluyor. Haftanın her günü, sabah 09.30'dan öğleden sonra 17.30'a kadar eğitim ve etkinliklerle dolu bir programla gençlerin gelişimine katkıda bulunuluyor.

Öğrenci Görüşleri: "Burada Öğrenmek Çok Keyifli!"

Bilgievleri'nde eğitim alan öğrenciler, burada geçirdikleri zamanın hem eğlenceli hem de verimli olduğunu belirtiyor. Özellikle branş dersleri sayesinde okuldaki başarılarına katkıda bulunan bu merkezler, öğrencilere sanatsal faaliyetlere katılarak stres atmalarını ve kaliteli zaman geçirmelerini sağlıyor. Öğrenciler, bu fırsatlardan dolayı oldukça memnun olduklarını ifade ediyorlar.