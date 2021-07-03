Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar corona salgın koronavirüs survivor korona
Küçükçekmece'de kıyıya vuran balık ölümleri giderek artıyor
Küçükçekmece'de kıyıya vuran balık ölümleri...
Türkiye aşılama konusunda lider ülkelerden biri oldu
Türkiye aşılama konusunda lider ülkelerden...
Delta varyantının yaklaşık 100 ülkede tespit edildiğini açıkladı
Delta varyantının yaklaşık 100 ülkede...
Esed rejiminin İdlib kırsalına yönelik saldırısında 8 sivil öldü
Esed rejiminin İdlib kırsalına yönelik...

KKTC-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu heyeti Konya'yı gezdi

KKTC-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu heyeti Konya'yı gezdi

KONYA (AA) - KKTC-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu heyeti, Konya'nın tarihi ve turistik mekanlarını gezdi.

Türkiye-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Orhan Erdem, gazetecilere yaptığı açıklamada, heyetin Ankara'da bir dizi temaslarda bulunduğunu anımsattı.

Dostluk gruplarının ilişkilerini güçlendirilmesi adına Konya ziyaretinin önemine işaret eden Erdem, "Konya'da özel bir program yaptık. Mevlana Müzesi, Panorama Konya Müzesi ve İstiklal Harbi Şehitleri Abidesi'ni ziyaret ettik. Programın geri kalanında Kelebekler Vadisi, Sille ve kentin güzel mekanlarında ziyaretlerimize devam edeceğiz. Akşam da sema törenini izledikten sonra misafirlerimizi Ankara'ya götüreceğiz." diye konuştu.

Erdem, KKTC-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı İzlem Gürçağ Altuğra ve beraberindeki heyeti misafir etmenin onurunu yaşadıklarını sözlerine ekledi.

Altuğra ise grupların sıcak ilişkilerini canlı tutmanın getirdiği heyecanla Türkiye'ye geldiklerini söyledi.

Yaklaşık bir ay önce Türkiye'den parlamenterleri Kıbrıs'ta ağırladıklarını anımsatan Altuğra, şunları kaydetti:

"Çok güzel anılarla vedalaşmıştık. Şimdi anavatan Türkiye'deyiz. Bir dizi temaslarda bulunduk. Meclis Başkanımızı ve bazı bakanlarımızı ziyaret ettik. Bakan yardımcılarıyla ve komisyon başkanlarıyla fikir alışverişinde bulunduk. Her iki ülkenin yararına olacak şekilde yatırımlara hizmet vermek için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Başarıya ulaşmada inancımız, parlamentolar arası dostluk gruplarının itici güç olacağını ifade ettik. KKTC için tanıtım çok önemli."

Altuğra, Konya'nın atalarının memleketi olduğuna işaret ederek, "Konya'ya geldiğimizde, 'ait olduğumuz ile geldik' diye hissediyoruz. Bunun duygusunu yaşıyoruz. Harika bir gezi programı geçirdik. Misafirperveliği ve kucaklayıcı yaklaşımı için Konyalılara çok teşekkür ederiz." dedi.

Anahtar Kelimeler:
İzlem Gürçağ AltuğraKktcKKTC-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk GrubuParlamento
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.