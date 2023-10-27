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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan TOGG Değerlendirmesi

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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan TOGG Değerlendirmesi
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Çanakkale gezisi sırasında Türkiye'nin özgün tasarımı olan TOGG otomobilini deneme fırsatı buldu. Tatar, "Performansını çok etkileyici buldum. TOGG gerçekten sessiz bir sürüş deneyimi sunuyor. Direksiyon kontrolü de oldukça başarılı. Üreten ekibi gönülden kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Çanakkale ziyareti sırasında çeşitli toplantılara katıldı ve KKTC'nin tarihini ve ekonomik gelişimini özetledi. "KKTC egemen bir Türk devleti olarak var olmaya devam edecek" mesajını veren Tatar, Doğu Akdeniz'deki hak ve hukukları temsil eden bir Türk devletini güçlendirmenin önemini vurguladı.

Turizm ve Ekonomik Fırsatlar

Ersin Tatar, KKTC'nin turistik olanakları hakkında bilgi vererek, yıllık turist sayısının 1,5 milyonun üzerine çıktığını belirtti. Ayrıca, yüksek öğrenim, tarım, sanayi ve teknolojik projelerle ilgili olarak yapılan yasal düzenlemelerden de bahsetti.

TOGG Otomobilinin KKTC'de Geleceği

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG hakkında konuşan Tatar, KKTC'de sağ direksiyon kullanıldığı için şu an için sipariş verilemeyeceğini, ancak yakın gelecekte bu sorunun aşılacağını umduğunu dile getirdi.

Çanakkale'de Diğer Etkinlikler

Tatar'ın Çanakkale ziyareti sırasında, şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldiği, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş ve KKTC'nin İstanbul Başkonsolosu Fatma Demirel ile birlikte çeşitli etkinliklere katıldığı belirtildi. Çanakkale gezisinde esnafla selamlaşan, olta balıkçılarıyla sohbet eden ve Aynalı Çarşı'yı ziyaret eden Tatar, Anadolu Hamidiye Tabyası'na da uğrayarak tarihle iç içe vakit geçirdi.

Kaynak:Haber Kaynağı

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