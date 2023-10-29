Kızlar için Caz Kampı Başlıyor

Ortak değerlere sahip kurum ve toplulukları bir araya getirmek amacıyla Bozcaada Caz Festivali'nin kurucu ekipleri 3dots ve Fermente’nin yeni yaratıcı girişimi olarak hayata geçirilen “KEŞİF”, farklı disiplin ve seslerin birlikte soru sorduğu ve “keşfetmenin” enerjisiyle yüklü sürdürülebilir topluluklarla içerikler geliştirmeyi hedefleyen yaratıcı bir alan olarak ikinci projesi “Jazz Camp for Girls (Kızlar için Caz Kampı)”nı 15-18 Kasım tarihleri arasında Akbank Sanat’ın ev sahipliğinde gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

Hem Türkiye hem de dünya genelinde müzik üretimi alanında yaşanan cinsiyet eşitsizliğine dair farkındalık yaratmak amacıyla hayata geçirilen “Jazz Camp for Girls (Kızlar için Caz Kampı)” projesi, 10-15 yaş arası kız çocuklarına müzik eğitimi fırsatı sunarak; müziğe ilgi duyan kız çocuklarını cesaretlendirmek, müzik endüstrisindeki kadın enstrümantalist sayısını artırmak ve caz müziği sektöründeki cinsiyet dengesinin sağlanmasına katkı sağlamayı amaçlıyor.

İlk olarak 2014 yılında Jazz Danmark ve Kopenhag Caz Festivali tarafından başlatılan, sonrasında ise Birleşik Krallık ve Kuzey Avrupa ülkelerine yayılan “Jazz Camp for Girls (Kızlar için Caz Kampı)”, deneyim ve enstrüman farkı gözetmeksizin genç kadın müzisyenlere caz müziğini deneyimleme ve destekleyici bir ortamda doğaçlamayı keşfetme fırsatı sunuyor. Genç kadın müzisyenleri doğaçlamayla tanıştırmak amacıyla geliştirilen proje, müzik endüstrisinin daha eşit ve çeşitli hale gelmesinin yanı sıra sektördeki kadın varlığını daha belirgin kılmak adına atılmış önemli bir adım olarak da konumlanıyor.

Nordisk Kulturfond’un desteğiyle gerçekleşecek “Jazz Camp for Girls (Kızlar için Caz Kampı)”, 15-18 Kasım tarihleri arasında Akbank Sanat’ın ev sahipliğinde hayata geçirilecek. Zuhal Müzik'in de enstrüman desteği sağladığı proje kapsamında gerçekleştirilecek atölye çalışmasının yürütücülüğünü ise Kamucan Yalçın ve Ömer Vatansever üstlenecek.