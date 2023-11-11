Kışa Hazır mısınız? La Nina 2023-2024 Kışında Türkiye'yi Sarsacak! Peki La Nina Nedir? La Nina Etkisi Nedir?

La Nina, Pasifik Okyanusu'nun doğal bir iklim olayıdır ve El Nino'nun aksine daha soğuk deniz yüzeyi sıcaklıkları ile karakterize edilir. Bu durum, global iklim üzerinde önemli etkiler yaratır. Peki, 2023-2024 kış mevsimi Türkiye için nasıl geçecek ve La Nina'nın etkileri neler olacak?

La Nina Nedir ve Nasıl Meydana Gelir?

La Nina, İspanyolca'da "kız çocuk" anlamına gelir ve iklim biliminde Pasifik Okyanusu'nun doğusunda gözlemlenen soğuk su kütlesine işaret eder. Bu durum, El Nino Southern Oscillation (ENSO) çerçevesinde incelenir ve küresel iklim üzerinde belirgin etkilere sahiptir. La Nina dönemlerinde, Pasifik Okyanusu'nun yüzey sıcaklıkları normalden düşük seyreder ve bu durum atmosferik dolaşımı etkileyerek çeşitli iklimsel değişikliklere yol açar.

La Nina'nın Temel Özellikleri

Soğuk Deniz Yüzeyi Sıcaklıkları: La Nina döneminde, Pasifik Okyanusu'nun merkezi ve doğusunda soğuk su kütleleri görülür.

La Nina döneminde, Pasifik Okyanusu'nun merkezi ve doğusunda soğuk su kütleleri görülür. Rüzgar Yönlerinde Değişiklikler: Bu dönemde rüzgarlar farklı yönlere eser ve Pasifik Okyanusu'ndaki su kütlelerinin hareketini etkiler.

Bu dönemde rüzgarlar farklı yönlere eser ve Pasifik Okyanusu'ndaki su kütlelerinin hareketini etkiler. İklim Etkileri: La Nina'nın global iklim üzerindeki etkileri, bölgeden bölgeye değişiklik gösterir genellikle soğuk ve yağışlı kışlar ile kuraklık dönemleri gibi farklı iklim koşullarına yol açar.

2023-2024 Kışında Türkiye'de Beklenen Hava Durumu

2023-2024 kış mevsimi, Türkiye'de La Nina'nın etkisiyle nasıl geçecek? İşte tahminler:

Genel Tahmin: Türkiye'de kış mevsimi, yağışlı ve soğuk geçmesi bekleniyor.

Türkiye'de kış mevsimi, yağışlı ve soğuk geçmesi bekleniyor. Yağış Tahmini: Kasım ayından itibaren yağışların artması ve hava sıcaklıklarının düşmesi öngörülüyor. Özellikle Marmara, Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde yağışların yoğun olması bekleniyor.

Kasım ayından itibaren yağışların artması ve hava sıcaklıklarının düşmesi öngörülüyor. Özellikle Marmara, Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde yağışların yoğun olması bekleniyor. Sıcaklık Tahmini: Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor, özellikle kasım ve aralık aylarında.

İstanbul için Kış Tahmini

İstanbul'da kış mevsimi, soğuk ve yağışlı geçecek. Aralık ayından itibaren kar yağışı görülme ihtimali artıyor. Hava durumu her zaman değişkenlik gösterebileceği için bu tahminlerin kesin olarak gerçekleşeceği söylenemez.

Ulusal Meteoroloji Dairesi (MGM), Türkiye genelinde kış aylarında yağışların ve sıcaklıkların ortalamanın altında olacağını tahmin ediyor. Bu, özellikle kuzey ve kuzeydoğu bölgelerde kar yağışı olasılığını artırıyor.

La Nina'nın etkisi altında geçecek olan 2023-2024 kış mevsimi, Türkiye'de soğuk ve yağışlı hava koşullarına işaret ediyor. Bu durum, kış aylarında alınması gereken önlemleri ve hazırlıkları da gündeme getiriyor. Özellikle ulaşım ve tarım sektörlerinde La Niña'nın etkilerine karşı hazırlıklı olunması önem taşıyor.