Kiralık araçla kaza yaptığınızda yapmanız gerekenler

Seyahat etmek için kiralanan araçlarla seyahat ederken yaşanabilecek kazalar, sürücüler için endişe kaynağıdır. Araç kiralarken neleri göz önünde bulundurmalı, kaza anında hangi adımları atmalı? İşte kiralık araçla ilgili merak edilen tüm detaylar.

Kiralık Araçların Önemi ve Kazalar

Araç kiralamanın popülerleştiği bu dönemde, kiralık araçların kullanım koşulları ve sürücülerin hakları da ön plana çıkmaktadır. Kazalar, ne yazık ki kaçınılmaz olabilir ve bu durumda ne yapılması gerektiği büyük bir soru işaretidir.

Kiralık Araçta Kasko ve Sigortanın Rolü

Bir araç kiraladığınızda, kasko ve trafik sigortası gibi ekstra yükümlülüklerle uğraşmak zorunda değilsiniz. Bu, kiralama firmalarının sorumluluğundadır. Ancak kiraladığınız araçta kasko olduğundan emin olmalı ve kapsamını iyi bir şekilde kontrol etmelisiniz.

Kaza Anında İzlenmesi Gereken Adımlar

Bir kaza yaşandığında öncelikle kendi güvenliğinizden ve araçta bulunan diğer kişilerin güvenliğinden emin olmalısınız. Araçta herhangi bir tehlike yoksa, aracın konumunu değiştirmeden yetkililere haber vermelisiniz. Gerekli belgeleri ve fotoğrafları hazırlamalı ve olayı kiralama şirketiyle paylaşmalısınız.

Kiralama Şirketi Kaza Masraflarını Karşılar mı?

Kiralık araçla bir kaza durumunda masrafların kim tarafından karşılanacağı, kusurun kimde olduğuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Eğer kusurlu taraf sizseniz, bazı ek maliyetlerle karşılaşabilirsiniz. Ancak tam kaskolu bir araçla yoldaysanız, ekstra maliyetlerden kaçınılabilir.

Güvenlik Her Zaman Önceliklidir

Araç kiralama uzmanı Zafer Sağlam, kiralık araçla seyahat ederken de diğer tüm sürücüler gibi dikkatli olmanın önemini vurgulamaktadır. Ayrıca, kaza anında ne yapılması gerektiği konusunda kiralama firmasıyla iletişime geçmenin de önemine değinmektedir.