Kıraç Ailesindeki Miras Davası Türkiye Gündeminde! İnan Kıraç ve Kızı Arasındaki Miras Anlaşmazlığı Ne?

Ünlü işadamı İnan Kıraç, Türkiye'nin en tanınmış ailelerinden birinin miras konusundaki anlaşmazlıklarına neden oldu. Bu anlaşmazlık, İnan Kıraç'ın kızı İpek Kıraç ile olan ilişkisini zedeledi ve bu durum, İnan Kıraç'ın kızı İpek Kıraç'a evlatlık ilişkisinin sonlandırılması talebiyle mahkemeye başvurmasına kadar gitti.

Suna Kıraç'ın Miras Bıraktığı Varlık ve Şirket Hisse Dağılımı

Koç Holding'in kurucularından Vehbi Koç'un kızı ve İnan Kıraç'ın eşi Suna Kıraç, 2020 yılında vefat etti. Suna Kıraç'ın vasiyetinde kızı İpek Kıraç'a Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş'ye dair hisseleri bıraktığı belirtildi. İstanbul Anadolu 4. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde okunan vasiyetnamede, İpek Kıraç’a şirketin tamamının bırakıldığı ve geriye kalan mirasın yasal oranlara göre dağıtılması gerektiği belirtildi.

İnan Kıraç'ın Talepleri ve Kızı İpek Kıraç'la Anlaşmazlık

İnan Kıraç, mirasın eşit olarak dağıtılmasını istedi ve kızı İpek Kıraç'ın mirastan alacağı 3 payın mirasçılık belgesinin iptalini talep etti. İnan Kıraç, dilekçesinde vasiyetnameye uygun hareket edilmediğini ve hukuka aykırı bir kararla mirasın dağıtıldığını iddia etti.

Miras Anlaşmazlığı Derinleşiyor

İnan Kıraç, dilekçesinde saklı payının engellendiğini belirtti ve Suna Kıraç'ın vefatı anında sahip olduğu hisselerin korunmasını talep etti. Öte yandan İpek Kıraç, annesinin vasiyetini dile getirerek, hisselerin tamamının kendisine bırakıldığını ifade etti.

Mirasçılık belgesinin iptal talebi mahkeme tarafından reddedildi. İnan Kıraç, bu karara itirazla, kızı İpek Kıraç'a evlatlık ilişkisinin sonlandırılması için dava açtı. İpek Kıraç, mahkemeye sunduğu ek belgelerin gizliliğini talep etti ancak bu talep reddedildi.

İnan Kıraç'ın Vakıf Kurma ve Bağış İddiaları

İnan Kıraç'ın, kurmayı planladığı vakıf aracılığıyla tüm mal varlığını eğitime muhtaç çocuklara bağışlama niyetinde olduğu söylendi. Bu durum, miras anlaşmazlığının ardından gündeme geldi ve İnan Kıraç'ın eğitime olan katkılarına vurgu yapılmasına neden oldu.