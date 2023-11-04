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Kılıçdaroğlu: Sırtımda Hançerler Var

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Kılıçdaroğlu: Sırtımda Hançerler Var
Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) deneyimli lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin 38. Olağan Kurultayı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Yüz yıllık köklü tarihe sahip partinin bu dönüm noktasında, Kılıçdaroğlu'nun sözleri, siyasi bir manifesto niteliği taşıyordu. Genel başkan, zorluklar ve engellerle dolu siyasi yolculuğunda yaşadıklarını, "Sırtımdaki hançerlerle seçime girdim" ifadelerini kulladı

Bu yılki kurultay, "İkinci Yüzyılda Demokrasi ve Birlik Kurultayı" temasıyla başkent Ankara'da toplandı. Kurultayın en dikkat çekici anlarından biri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun divan başkanlığına delegelerin oyuyla getirilmesi oldu. Demokratik bir süreç içerisinde yapılan oylama, partinin birliktelik ve demokratik yapısını gözler önüne serdi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Gözünden Parti ve Türkiye Değerlendirmesi

Kılıçdaroğlu, partisinin yüzüncü yılını kutladığı bu kritik dönemde, CHP'nin tarihçesine ve gelecek vizyonuna dair görüşlerini paylaştı. Geçmişte yaşanan zorluklara rağmen parti örgütünün güçlü duruşuna ve dayanışmasına dikkat çekerek, CHP'nin demokratik ilkeler ışığında yoluna devam ettiğinin altını çizdi.

Üç temel noktada partinin dayanışma ruhunu ve örgütsel yapısını öne çıkaran Kılıçdaroğlu, hiç kimsenin parti otoritesi ve değerleri üzerinde yer alamayacağını belirtti. Kendi liderlik anlayışını da öz eleştiriyle harmanlayarak, her zaman örgüt ve Türkiye için mücadele ettiğini vurguladı.

Türkiye'nin Mevcut Siyasi Durumuna Eleştirel Bakış

Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin içinde bulunduğu siyasi durumu yedi madde ile analiz etti. Bu maddeler arasında anayasal düzenin askıya alındığı, demokratik ilkelerin zayıfladığı ve ülkenin sosyo-ekonomik olarak zorlu bir süreçten geçtiği yer aldı. Ayrıca, iktidarın politikaları, dış ilişkilerde yaşanan problemler ve sığınmacı meselesi gibi konulara değinerek, partisinin bu konulara nasıl yaklaşması gerektiğine dair öneriler sundu.

Kaynak:Haber Kaynağı

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