Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na 'geçmiş olsun' telefonu

CHP Basın Biriminden yapılan açıklamaya göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşerek, sağlık durumu hakkında bilgi aldı, geçmiş olsun dileklerini iletti.Öte yandan Kılıçdaroğlu, Twitter hesabındaki paylaşımında, "Kovid-19 testi pozitif çıkan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifa diliyorum. Bir an önce sağlığına kavuşup aramıza dönmesini bekliyorum." ifadesini kullandı.