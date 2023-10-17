  1. Anasayfa
  2. Genel
  3. Kemal Kılıçdaroğlu, Güldür Güldür Ekibini Aradı! İşte Merakla Aranan Kılıçdaroğlu Skeci

Kemal Kılıçdaroğlu, Güldür Güldür Ekibini Aradı! İşte Merakla Aranan Kılıçdaroğlu Skeci

Yayınlanma:
Kemal Kılıçdaroğlu, Güldür Güldür Ekibini Aradı! İşte Merakla Aranan Kılıçdaroğlu Skeci
Güldür Güldür programı, 11. sezonuna CHP'nin ilginç bir skeciyle başlamıştı. CHP'deki değişiklikleri hicveden bu skeç, fragmanı yayınlanmadan önce bile büyük yankı uyandırmıştı. Programın yayınlanmasının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, telefonu eline alarak Güldür Güldür ekibini aradı.

Güldür Güldür programı, 11. sezonuna CHP'nin ilginç bir skeciyle başlamıştı. CHP'deki değişiklikleri hicveden bu skeç, fragmanı yayınlanmadan önce bile büyük yankı uyandırmıştı. Programın yayınlanmasının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, telefonu eline alarak Güldür Güldür ekibini aradı.

Uzun yıllardır büyük bir ilgiyle izlenen Güldür Güldür, 11. sezonunun ilk bölümünde CHP içindeki değişiklikleri hicveden bir skeçle seyircinin karşısına çıktı.

Bu bölüm, sosyal medyada yoğun bir şekilde tartışıldı.

Güldür Güldür ekibi, resmi Twitter hesaplarından yaptıkları açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendilerini arayarak teşekkür ettiğini duyurdu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, dün akşam yayınladığımız skeçle ilgili olarak bizi aradı ve şunları söyledi: 'Eskiden siyasetçilere yapılan bu tür mizahları sık sık görürdük. Siyasiler, bu tür espri ve hicivlere hoşgörüyle yaklaşırlardı. Şimdi sizin bu tarz mizaha ihtiyacımız var. Mizah, siyasetin, siyasilerin ve en önemlisi halkın ruhunu canlandırıyor. Bu skeci beğenerek izledim ve emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Eğer uygunsa, bir gün stüdyonuza gelmeyi çok isterim.' Teşekkür ediyoruz ve kendisini bekliyoruz."

İşte Kılıçdaroğlu Güldür Güldür Skeci:

Kaynak:Haber Kaynağı

Resmi İlanlar
İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ
İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ
YENİBOSNA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN
YENİBOSNA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN
Genel
Yarın Bu Saatlere Dikkat! Uzmanlar Uyardı: Yoğun Yağış Geliyor
Yarın Bu Saatlere Dikkat! Uzmanlar Uyardı: Yoğun Yağış Geliyor
Resmi Gazete'de Yayınlandı! O Tarihte Toplu Taşımalar Ücretsiz Olacak
Resmi Gazete'de Yayınlandı! O Tarihte Toplu Taşımalar Ücretsiz Olacak
Kimlere dul ve yetim aylığı bağlanır? Dul ve yetim aylığı şartları nelerdir?
Kimlere dul ve yetim aylığı bağlanır? Dul ve yetim aylığı şartları nelerdir?
Bakan Kacır: Çabamız, gayretimiz bir an evvel Filistin'de, Gazze'de acının son bulması
Bakan Kacır: Çabamız, gayretimiz bir an evvel Filistin'de, Gazze'de acının son bulması
AÇEV: Cumhuriyetin 100. Yılını Sanal Hatıra Kartlarıyla Kutluyor
AÇEV: Cumhuriyetin 100. Yılını Sanal Hatıra Kartlarıyla Kutluyor
TGSD 16. İstanbul Hazır Giyim Konferansı: Sektörün Geleceği
TGSD 16. İstanbul Hazır Giyim Konferansı: Sektörün Geleceği
Şahika Ercümen ile TEV, 100 Kız Öğrenciye Destek Oluyor
Şahika Ercümen ile TEV, 100 Kız Öğrenciye Destek Oluyor