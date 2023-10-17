Kemal Kılıçdaroğlu, Güldür Güldür Ekibini Aradı! İşte Merakla Aranan Kılıçdaroğlu Skeci

Güldür Güldür programı, 11. sezonuna CHP'nin ilginç bir skeciyle başlamıştı. CHP'deki değişiklikleri hicveden bu skeç, fragmanı yayınlanmadan önce bile büyük yankı uyandırmıştı. Programın yayınlanmasının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, telefonu eline alarak Güldür Güldür ekibini aradı.

Uzun yıllardır büyük bir ilgiyle izlenen Güldür Güldür, 11. sezonunun ilk bölümünde CHP içindeki değişiklikleri hicveden bir skeçle seyircinin karşısına çıktı.

Bu bölüm, sosyal medyada yoğun bir şekilde tartışıldı.

Güldür Güldür ekibi, resmi Twitter hesaplarından yaptıkları açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendilerini arayarak teşekkür ettiğini duyurdu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, dün akşam yayınladığımız skeçle ilgili olarak bizi aradı ve şunları söyledi: 'Eskiden siyasetçilere yapılan bu tür mizahları sık sık görürdük. Siyasiler, bu tür espri ve hicivlere hoşgörüyle yaklaşırlardı. Şimdi sizin bu tarz mizaha ihtiyacımız var. Mizah, siyasetin, siyasilerin ve en önemlisi halkın ruhunu canlandırıyor. Bu skeci beğenerek izledim ve emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Eğer uygunsa, bir gün stüdyonuza gelmeyi çok isterim.' Teşekkür ediyoruz ve kendisini bekliyoruz."

İşte Kılıçdaroğlu Güldür Güldür Skeci: