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Keltepe Kayak Merkezi'nde arama kurtarma tatbikatı
Genel 14.01.2023, 16:44
KARABÜK (AA) - Karabük'teki, Keltepe Kayak Merkezi'nde kış sezonu öncesi arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.
Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekiplerince kayak merkezinde, 2023 sezonu öncesi senaryo gereği telesiyej hatlarında oluşabilecek arıza durumunda mahsur kalanlar kurtarıldı.
Tatbikatta, kayak yaparken kaybolan kişiler de bulundu.
Arama ve kurtarma tatbikatı başarıyla tamamlandı.
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