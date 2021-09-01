Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar corona korona koronavirüs salgın chp
Türkiye'de 23 bin 946 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 290 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de 23 bin 946 kişinin...
Türkiye'nin yeni savunma karargahı Cumhuriyetin 100'üncü yılında faaliyete geçecek
Türkiye'nin yeni savunma karargahı Cumhuriyetin...
Okullarda uyum haftası başladı
Okullarda uyum haftası başladı
Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 21,7 büyüdü
Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde...

Kayseri'de bir kişi tartıştığı komşusunu pompalı tüfekle öldürdü

Kayseri'de bir kişi tartıştığı komşusunu pompalı tüfekle öldürdü

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kişi tartıştığı komşusunu pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

İddiaya göre, Danişmend Gazi Mahallesi Güdümlü Sokak'ta ikamet eden E.K. (41) ile komşusu Faruk K. (29) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda E.K. evindeki pompalı tüfeğini alarak komşusu Faruk K'ye ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ağır yaralanan Faruk K. kaldırıldığı Kayseri Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Şüpheli E.K, olayın ardından polis ekiplerine teslim oldu.




Anahtar Kelimeler:
KayseriKomşuölüPompalı Tüfek
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.