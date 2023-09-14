  1. Anasayfa
  2. Genel
  3. Kayseri'de 18 yaşındaki genç kız vurularak öldürüldü

Kayseri'de 18 yaşındaki genç kız vurularak öldürüldü

Yayınlanma:
Kayseri'de 18 yaşındaki genç kız vurularak öldürüldü
Kayseri'de genç bir kız sokakta uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Anbar Mahallesi'nde çalıştığı iş yerinden çıkan E.Ç'ye (18), sokakta bir kişi av tüfeğiyle ateş etti.Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde E.Ç'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kayseri'de genç bir kız sokakta uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Anbar Mahallesi'nde çalıştığı iş yerinden çıkan E.Ç'ye (18), sokakta bir kişi av tüfeğiyle ateş etti.Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde E.Ç'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaklaşık bir hafta önce ayrıldığı erkek arkadaşı G.Ç. tarafından saldırıya uğradığı iddia edilen E.Ç'nin cenazesi, Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan zanlı, polis ekiplerince Nevşehir'in Avanos ilçesinde saklandığı ikamette gözaltına alındı.

G.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Öte yandan E.Ç'nin cenazesi, otopsiden sonra yakınları tarafından Nevşehir'in Kozaklı ilçesine götürüldü.

Merkez Camii'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından E.Ç'nin naaşı ilçe mezarlığına defnedildi.

Kaynak:Haber Kaynağı

Genel
Tanrıkulu için soruşturma talebine izin verildi
Tanrıkulu için soruşturma talebine izin verildi
22 düzensiz göçmen Çanakkale'de yakalandı
22 düzensiz göçmen Çanakkale'de yakalandı
Ağustos yağışları geçen yıla göre yüzde 60 azaldı
Ağustos yağışları geçen yıla göre yüzde 60 azaldı
Yeni büyük tehditlerimiz: İklim değişikliği ile büyükşehirlere yaşanan göç
Yeni büyük tehditlerimiz: İklim değişikliği ile büyükşehirlere yaşanan göç
Başörtülü kadınlara saldıran kişi yakalandı
Başörtülü kadınlara saldıran kişi yakalandı
TSKB, Depremden Etkilenen 11 İlde Okul Kütüphaneleri Açacak
TSKB, Depremden Etkilenen 11 İlde Okul Kütüphaneleri Açacak
Göçükten kurtulan işçiler yaşadıklarını anlattı
Göçükten kurtulan işçiler yaşadıklarını anlattı