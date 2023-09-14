Kayseri'de 18 yaşındaki genç kız vurularak öldürüldü

Kayseri'de genç bir kız sokakta uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Anbar Mahallesi'nde çalıştığı iş yerinden çıkan E.Ç'ye (18), sokakta bir kişi av tüfeğiyle ateş etti.Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde E.Ç'nin hayatını kaybettiği belirlendi.