Kastamonu'daki Otobüs Kazası 6 Can Kaybı ve 33 Yaralı

Kastamonu'da meydana gelen trajik bir otobüs kazası, Türkiye'nin gündemine oturdu. Türkay Turizm'e ait bir yolcu otobüsü, Alatarla köyü civarında kontrolden çıkarak tarlaya yuvarlandı. Kazanın ardından olay yerine hızla jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bu elim kazada, 6 değerli insanımızı kaybettik, 33 kişi ise yaralandı. Kazazedeler arasında bulunan sürücü de dahil olmak üzere yaralılar, çevredeki hastanelere acil olarak nakledildi.

Kazada yaşamını yitirenlerden üçünün Şerafettin Öz, Mevlüt Karakuş ve Niyazi Ersoy olduğu tespit edildi. Diğer üç kişinin kimlik tespiti çalışmaları ise devam etmektedir.

Yaralanan 33 kişinin hastanelerdeki tedavileri sürerken, Kastamonu Valisi Meftun Dallı'nın açıklamalarına göre, otobüs İstanbul'dan Sinop'un Ayancık ilçesine seyahat ediyordu. Kazanın erken saatlerde gerçekleştiğini belirten Vali Dallı, yaralıların durumları hakkında bilgi verdi ve 3 kişinin durumunun ciddi olduğunu dile getirdi.

Bu üzücü olayın ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bir soruşturma başlatıldığını ve ilgili kara yolu üzerinde yaşanan bu talihsiz kazayla ilgili olarak 2 cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini duyurdu. Bakan Tunç, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar diledi.