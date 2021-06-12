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Kastamonu'da trafik kazası: 1 yaralı

- Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan D-100 kara yolunda 3 kilometrelik araç kuyruğu oluştu

Kastamonu'da trafik kazası: 1 yaralı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Orhan Yıldız idaresindeki 29 DH 419 plakalı otomobil ile Muhammed Yıldırım'ın kullandığı 34 AN 4377 otomobil ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen yabancı plakalı tır Kuzuçimeni mevkisinde çarpıştı.

Yaralanan tır sürücüsü, 112 Acil Servis ekiplerince Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan D-100 kara yolunun İstanbul-Samsun istikametinde yaklaşık 3 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Karayolları, Tosya Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ve Tosya Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmanın ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.


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KastamonuTosyaYaralamalı Kaza
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